BIŠĆANOVI MLADI VATRENI DOBILI NAJTEŽU GRUPU NA EURU: Izbornik upozorava na najveću opasnost – ‘Oni su me najviše impresionirali’

Izbornik mlade hrvatske nogometne reprezentacije Igor Bišćan dan uoči prve utakmice na Europskom prvenstvu, protiv Portugala u Koperu u četvrtak (21 sat) izjavio je kako će ovo biti specifično natjecanje jer se sva priprema morala morala odraditi unaprijed.

“Za Portugal smo pripremili sve što smo mislili da je potrebno na osnovu snimaka njihovih utakmica iz kvalifikacija, dok ćemo se za Švicarce i pogotovo Engleze pripremiti tijekom natjecanja. Vidjet ćemo kako će izgledati u prve dvije utakmice”, kazao je Bišćan i nastavio:

“Nije bilo vremena za uigravanje. Sve se svodi na to da je cijela priprema odrađena ranije. Koliko će to biti dovoljno, vrijeme će pokazati. Ali, kako je bilo nama tako je bilo i drugima. Ne mogu predvidjeti kako će sve to izgledati. Već u prvoj utakmici ćemo vidjeti koliko smo bili blizu u predviđanju kako će Portugal igrati”.

‘Najviše me impresionirala Engleska’

Bit će ovo četvrti nastup Hrvatske na EP za igrače do 21 godine, a na dosadašnja tri prvenstva uvijek je natjecanje završavala već nakon razigravanja u skupini. Svaki put na posljednjem mjestu s jednim remijem i dva poraza.

“To je podatak koji je znakovit i ne treba ga zanemariti. Nije to slučajno i jako dobro govori o kvaliteti momčadi koje dolaze na ovakva natjecanja. No, to nas mentalno ne sputava. Ovo je nova prilika da se pokažemo u najboljem svjetlu. Idemo za početak pobijediti u jednoj utakmici, pa ćemo vidjeti kako će sve to dalje izgledati”, izjavio je Bišćan.

Upitan koja od tri reprezentacije protiv kojih će igrati u Koperu najviše impresionirala u kvalifikacijama, Bišćan je bez razmišljanja odgovorio:

“Najviše me impresionirala Engleska. Ona se ističe u svim elementima nogometne igre. Kad vidite njihove igrače i u kojim klubovima igraju jasno je kako se oni ističu u odnosu na ostale, čak i Portugal. Tehnički su obučeni, fleksibilniji prilagodbi događajima na terenu… Ipak, ova momčad koa je prijavljena za natjecanje je znatno slabija od one koja je igrala u kvalifikacijama. Neki su ozlijeđeni, a neki su priključeni A reprezentaciji”.

‘Ovo je već seniorski nogomet’

Kapetan Nikola Moro u najavi je prvenstva također naglasio nedostatak vremena za pripremu.

“Neobično je što imamo samo dan-dva za pripremu i analizu. No, atmosfera u momčadi je zdrava, a u kvalifikacijama koje nisu bile jednostavne smo se ujedinili kao grupa. Što se tiče prve utakmice, pogledali smo snimke Portugala, izbornik nam je dao smjernice i vjerujemo kako možemo ostvariti pozitivan rezultat. Važno je kako ćemo otvoriti, jer pozitivan rezultat će utjecati i na rast atmosfere”, kazao je Moro koji se osvrnuo i na način na koji je reprezentacija izborila prolazak na EP kada su joj se u posljednjem kolu “poklopili” rezultati u drugim utakmicama kako bi završila na prvom mjestu:

“Na EP smo stigli na sretan način i sada moramo maksimalno iskoristiti to što imamo priliku zaigrati na velikom natjecanju. Ovo je sada već seniorski nogomet, ovo više nije ni U-17 niti U-19 tako da moramo biti maksimalno koncentrirani u svakom trenutku”.

Nakon Portugala u četvrtak, Hrvatsku na EP U-21 u Koperu još očekuju susreti sa Švicarskom u nedjelju (18 sati) te Engleskom sljedeće srijede (18 sati).