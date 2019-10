BIŠĆAN OTKRIO ZAŠTO JE NAPUSTIO RIJEKU I JE LI BAŠ ON DALIĆEV NASLJEDNIK: Suočio se i nezgodim pitanjem: ‘Šuker me nije htio?’

Kaže kako je dva puta odbio Marijana Kustića, ali je na kraju odlučio kako bi mu to mogla biti dobra opcija

Bivši trener Rijeke, Igor Bišćan, prije nekoliko je dana, pomalo iznenađujuće, prihvatio posao izbornika U-21 reprezentacije Hrvatske i to samo tjedan dana nakon što je dao otkaz u Rijeci. Bišćan se od otkaza nikome nije javio, a sada je prvo javno gostovanje odradio za Sportske novosti. U razgovoru je govorio o odnosu s Damirom Miškovićem, o tome zašto je otišao s Rujevice te zašto je na kraju ipak prihvatio poziciju U-21 izbornika.

Prije nekoliko tjedana Izvršni odbor HNS-a odbio je prijedlog Davora Šukera da Goran Tomić preuzme U-21 reprezentaciju i to zato što su ostali u HNS-u htjeli na toj poziciji Igora Bišćana.

“Ne znam o tome ništa. Ako i je tako, nemam nikakav problem s time. Svatko ima pravo na svoj stav. I to je pokazatelj da se nešto mijenja ako i unatoč nečijem neslaganju na kraju presudi volja većine. Meni je to dovoljno da vjerujem u pravu podršku. Potom zna se kako to ide. Rezultati će kazati jesam li dobro rješenje ili nisam. Mogu trenera svi obožavati, ali ako momčad nema rezultat neće vas spasiti sve podrške svijeta”, komentirao je Bišćan.

Nasljednik Dalića?

Govorilo se kako se Bišćana nagovaralo da preuzme U-21 reprezentaciju, iako to on nije htio, a navodno je dobio i obećanje da će naslijediti Zlatka Dalića.

“Nisam! Tko zapravo može bilo kome što garantirati, pogotovo glede seniorske reprezentacije. Uostalom, tko kaže da ću biti dobar izbornik i za mladu selekciju. Svi imamo lijepe želje i nadamo se da će sve biti super, a može se zapravo pokazati da nisam dobar izbornik i da mi taj posao ne leži. Kod nas je uvijek puno nagađanja i teorija, a zapravo bi se sve trebalo svoditi na konkretnost. Eto ti teren, ovlasti, pokaži što znaš i možeš, a onda sve ide svojim prirodnim slijedom. I napredak, i smjene”, veli Bišćan.

Zašto je otišao

Kaže kako je dva puta odbio Marijana Kustića, ali je na kraju odlučio kako bi mu to mogla biti dobra opcija. Bišćan ističe da je s Damirom Miškovićem sjajnu suradnju, ali da je morao otići zbog negativne atmosfere oko njega i njegovih pomoćnika, odnosno bojkota protiv Renata Pilipovića.

“Moram reći da je Damir Mišković bio pozitivan do posljednjeg trenutka. Mišković je želio da ostanem, ali kada je uvidio da sam prelomio i neću promijeniti odluku shvatio je da nema smisla inzistirati. Imali smo dobru suradnju. OK, imali smo i neke jasne dogovore oko momčadi koji se iz ovih ili onih razloga nisu ostvarili. No, razumijem njegovu poziciju, poteškoće s kojima se hrabro nosi i sve to u interesu NK Rijeke. Bilo je dosta ljudi koji su bili pozitivni prema nama. No, jednostavno se osjećalo u zraku atmosfera, od prvoga dana, da nismo dobrodošli. Taj negativni stav bio je opipljiv, kao što je i u medijima bilo stalne zadrške. Što god općenito uradio nije bilo dobro i dovoljno. Žao mi je što je tako bilo, ali u konačnici takav je život trener. Shvatio sam da nema smisla ići dalje jer ne postoje uvjeti, odnosno okruženje da se može dobro raditi. Shvatio sam da će za klub biti najbolje da odstupim. Od prvoga dana nisam, ili možemo reći, nismo, kao stručni stožer, prihvaćeni u Rijeci”, rekao je Bišćan.