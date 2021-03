Na popisu su se našli Borna Sosa i Domagoj Bradarić koji bi u protivnom bili u kombinacijama za A reprezentaciju. Bišćan je na konferenciji za medije rekao kako je sve to dogovoreno sa Zlatkom Dalićem

Izbornik hrvatske U-21 nogometne reprezentacije Igor Bišćan objavio je popis kandidata za nadolazeće U-21 europsko prvenstvo koje počinje. Evo na koga izbornik Bišćan računa za ovo važno natjecanje za našu mladu reprezentaciju:

IGOR BIŠĆAN OBJAVIO POPIS ZA EUROPSKO PRVENSTVO: Mladi Vatreni rijetko su kad izgledali ovako moćno

Dogovor s Dalićem

Na popisu su se našli Borna Sosa i Domagoj Bradarić koji bi u protivnom bili u kombinacijama za A reprezentaciju. Bišćan je na konferenciji za medije rekao kako je sve to dogovoreno sa Zlatkom Dalićem.

“To je napravljeno u dogovoru s izbornikom A vrste Zlatkom Dalićem. Sosa nam je prebitan igrač, nisam se htio odreći njegovih kvaliteta. Ako zadnja utakmica u skupini ne bude odlučivala ni o čemu, on će biti priključen A selekciji. To dovoljno govori o njegovoj igri i formi”, rekao je Bišćan pa progovorio i o Domagoju Bradariću:

“Izbornik nam je ustupio i Domagoja Bradarića. Dalić je pokazao iznimno korektan stav. Treba nam Bradarić jer Sosa ne može igrati prve dvije utakmice zbog crvenog kartona. Imamo super situaciju, imamo Bradarića koji će uskočiti, a igra na vrlo visokom nivou u Francuskoj.”

Englezi kategorija za sebe

Osvnuo se Bišćan i na naše protivnike.

“Pogledao sam sve njihove kvalifikacijske utakmice. Na prvu, Englezi su kategorija za sebe, iznimno snažni, svi njihovi igrači igraju na visokom nivou i favoriti su natjecanja. Nisu to oni Englezi kakvi su nekad bili i koji su se oslanjali samo na fizičku moć. To su zadržali, ali su tome pridodali taktičku osviještenost i tehniku u igri, čak i neku imaginaciju. To su im donijeli strani treneri, koji godinama rade tamo. Da im igraju svi najbolji i da gledamo njihovu vrijednost na Transfermarktu, pa to bi bila po vrijednosti momčad koja je blizu najvrjednijih A selekcija”, rekao je Bišćan pa onda objasnio i neke činjenice o ostalim protivnicima:

“Mladi Portugalci igraju kao A selekcija. Uvijek kombinatorni, nezgodni jer su već dovoljno iskusni. To mi i Švicarci nemamo. Oni baš znaju igrati na rezultat. Imaju i oni niz pojedinaca, koji igraju u najvećim klubovima. Igraju tamo gdje bi neki naši željeli biti. Dosta njih u klubovima nema minutažu, a to možda znači da su taj korak napravili prerano. To su reprezentacije koje računaju na to da će proći dalje. Tu su i Švicarci, koji su fizički dosta dobri, imaju par igrača podrijetlom iz naših krajeva, imaju dozu nepredvidljivosti, ali mislim da nisu u rangu ove dvije spomenute reprezentacije, ali i mi smo dobri. Bit će to test, da vidimo gdje smo u odnosu na te moćne selekcije”, rekao je izbornik mladih Vatrenih.