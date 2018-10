BIŠĆAN ODRADIO PRVI TRENING S RIJEKOM: Osvrnuo se i na potez zbog kojeg ga je Armada dočekala na nož

‘Dojmovi su izrazito pozitivni od prvog trenutka od kad sam došao ovdje’

Bivši hrvatski nogometaš, sad trener Igor Bišćan u četvrtak je odradio prvi trening s prvom momčadi Rijeke nakon što je jučer službeno predstavljen kao novi trener. Bišćan je na klupi naslijedio Matjaža Keka koji je otišao nakon više od pet i pol i više nego uspješnih godina vođenja prve momčadi.

Odmah po dolasku u klub i odrađenog prvog treninga Bišćan je dao intervju za klupsku TV u “nogometnim ćakulama”:

‘Nisam previše razmišljao u vezi dolaska’

“Dojmovi su izrazito pozitivni od prvog trenutka od kad sam došao ovdje prije dan, dva, i s vodstvom kluba i s igračima. Odradili smo prvi trening, nije nam puno trebalo da uspostavimo kvalitetan kontakt, to prvo upoznavanje smo odradili i sad će prilagodba ići jako brzo. Nisam previše razmišljao u vezi dolaska, Rijeka je već nekoliko godina ozbiljna priča, koja je izrasla u ozbiljan, europski klub. Bio sam u specifičnoj situaciji s već potpisanim ugovorom, ali zaključio sam kako je ovo bolje za mene. Kamp je na visokom nivou i daj Bože da i drugi klubovi u Hrvatskoj treniraju u takvim uvjetima”, rekao je Bišćan i odgovorio na pitanje zašto je izabrao Rijeku:

“U trenutku kad me Juričić nazvao, nisam baš previše razmišljao. Rijeka je već duži niz godina jedna ozbiljna, pozitivna priča, klub je izrastao na respektabilan nivo u Europi i meni kao mladom treneru nije bilo previše razloga za razmišljati, filozofirati. Istina da je bila ta specifična situacija gdje sam ja imao taj prvi ugovor potpisan, ali osjetio sam da je to ispravna odluka”.

‘Bio sam klinac, svi smo bili klinci napaljeni na nogomet’

Osvrnuo se Bišćan i na potez Armade koja mu je jasno poručila da ga ne želi na Rujevici jer je 1999. godine, kad je Rijeka izgubila naslov u zadnjem kolu, žustro slavio u derbiju u dresu Dinama. Na način da se primio za međunožje i likovao pred očima riječkih pristalica…

“Teško mi je komentirati nešto što se dogodilo prije dvadeset godina. Bio sam klinac, svi smo bili klinci napaljeni na nogomet. Ispričao sam se, a iz današnje trenerske perspektive ne bih želio da moj igrač tako diže tenzije. Bilo je to nepotrebno. Sve one koji imaju negativno mišljenje o meni pokušat ću razuvjeriti svojim radom. Što je bilo, bilo je, morat ću svojim radom i ponašanjem razuvjeriti one koji mi to zamjeraju “, rekao je Igor.

‘Želim energiju kao Kloppove i Simeoneove momčadi te lepršavost Guardiole i Sarrija’

Otkrio je i koji su mu trenerski uzori.

“Moja misao vodilja, a to bi svi željeli, jest da mi ekipe imaju energiju kao Kloppove i Simeoneove te lepršavost Guardiole i Sarrija. U trenerske vode me odvela znatiželja, ali mislim da je to bio logičan put. Shvatio sam da i ja mogu prenositi znanje na druge onako kako su mene učili. U trenerske vode odvela me znatiželja. Mislim da je to logičan put, kako su drugi mene učili, mislim da bi i ja to mogao raditi, prenositi znanje na druge”, zaključio je Bišćan.