Bišćan o transfer politici Dinama: 'Cilj je na kraju prijelaznog roka biti bolji nego na početku'

Aktualni prvak Hrvatske Dinamo završava pripreme u Sloveniji, a idiličnu atmosferu u Brdu kod Kranja za sada nije pokvario odlazak ni jednog modrog kapitalca. Trener Igor Bišćan u razgovoru za RTL poručio je da s njima računa i za novu sezonu. "Pripreme postoje da bi se igrače opteretilo malo više nego inače i da bi se stvorila neka baza za ono što ih čeka, posebice u početku sezone kada nas čekaju jako bitne utakmice", rekao je trener Plavih na početku razgovora, zatim najavio dva derbija s Hajdukom koja očekuju Dinamo. "To su utakmice koje su lijepe za igrati, to je nagrada za sve što su dečki ostvarili prošle sezone, budući da Superkup igraju dvije momčadi koje su prošle godine osvojili trofeje. To je usput i prilika za uzeti trofej na početku sezone, a mi ćemo napraviti sve da uđemo u sezonu na najbolji mogući način". Trener Dinama osvrnuo se i na spekulacije o transferima: "U ovom trenutku imamo cijelu momčad na okupu, ja se spremam i planiram da će tako i ostati, a što će biti i što će vrijeme donijeti, to ćemo vidjeti. Već sam rekao, cilj je pred kraj prijelaznog roka biti koliko je moguće bolji nego što smo bili prije njegovog početka". Što je još rekao pogledajte u prilogu u nastavku.