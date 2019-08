BIŠĆAN O NESLAVNOJ ODGODI DERBIJA: ‘Da, a svi su sretni kada im Dinamo donese dio novca iz Europe’

Uoči utakmice pred novinare je sjeo trener Igor Bišćan i najavio je ogled s Osijekom, ali komentirao je i neke škakljive teme

Nogometaši Rijeke u nedjelju igraju protiv Osijeka u utakmici petog kola Prve HNL i to na svom terenu u udarnom terminu u 20 sati. Osijek stiže nakon velikog pražnjenja u Europa ligi gdje je Rijeka u trećem pretkolu na gostovanju razbila Aberdeen i plasirala se u doigravanje.

Uoči utakmice pred novinare je sjeo trener Igor Bišćan i najavio je ogled s Osijekom, ali komentirao je i neke škakljive teme. Krenimo od najzanimljivijeg. Predsjednik Rijeke, Damir Mišković, poprilično je burno reagirao i prozvao HNS zbog toga što Rijeci nisu odgođene utakmice domaćeg prvenstva kako bi ostvarili što bolji rezultat u Europi, a Dinamu jesu. Mišković je rekao kako su te stvari jasno dogovorene na početku sezone, ali da ih neki ljudi u HNS-u nisu poštovali.

Bišćan o odgodi

Bišćanov komentar bio je dosta zanimljiv.

“Ne bih previše komentirao priče oko odgode. Mene samo zanima činjenica da se utakmica odigrava. Pokušavam gledati to iz neutralne pozicije. Svi su sretni kad im Dinamo donese novce iz Lige prvaka, onda su svi zahvalni. To je, naravno, dobro, ali kad se dogode ovakve situacije, onda postoji prostor za nekakve peripetije i rasprave. To se treba riješiti prije početka natjecanja. Ako postoji neka logika da se olakša klubovima koji igraju u Europi, a svi živimo od toga, valjda postoji”, kazao je Bišćan.

Kako protiv Osijeka?

Okrenuo se potom utakmici s Osijekom. Jesu li dečki odmorni i spremni?

“Nema odmora nakon Aberdeena. Čeka nas baš teška utakmica protiv Osijeka. Bila bi teška i da smo imali odmor, ovako je još zahtjevnija i teža. Osijek je dobar, pojačao se ovog ljeta, imaju ambicije i kvalitetu. Nema puno filozofije, morat ćemo biti jako dobri bez obzira na to u kojem sastavu izašli. Vjerujemo da će publika osjetiti trenutak koji je takav kakav je i da će nam i njihova podrška pomoći da budemo svi zadovoljni na kraju sutrašnje utakmice. Mislim da su igrači htijenjem i zalaganjem pokazali da ih vrijedi doći pogledati i podržati”, rekao je Bišćan.

Osijek je izrazito neugodna momčad i još su se dobro pojačali ove sezone.

“Osijek je zbog svog sustava specifičan u ligi. Čvrsti su u obrani i duelima, protivnici im stvaraju jako malo šansi. Pojačali su se na pozicijama na kojima su namjeravali. Dolaskom Antonija Mancea u napadu, uz Mirka Marića, dobili su igrača koji može napraviti puno problema. Uz njih dvojicu, Kleinheisler je igrač koji je vrlo kvalitetan i glavni im je adut u veznoj liniji. Protiv Dinama su pokazali da su dobri. Bit će jedna jako, jako teška utakmica za nas. Mi ćemo se boriti, imamo šanse”, veli Bišćan.

Što je sa Šimićem?

“Nema novih problema u momčadi nakon utakmice u Škotskoj, što je dobro. Ostalo je sve po starom. Dobra vijest je što su Petar Mamić i Alexander Gorgon počeli trenirati. Ivan Tomečak i Domagoj Pavičić, naravno, su – out. Gorgon je danas odradio cijeli trening, to je jako dobra vijest. Vidjet ćemo ovih dana kako će reagirati na malo jače napore i treninge. Ako sve bude ok, možda ga možemo očekivati u sastavu protiv Genta u Belgiji… Imam dvije, tri dileme oko toga koga ću odmoriti, a koga ne. Sigurno je da će biti promjena u sastavu uoči Osijeka”, kaže trener Rijeke.

Rijeka je jedna od rijetkih momčadi u HNL-u koja se nije baš pojačala i nedostaje širine.

“Još su aktualni dolasci koje smo od prvog dana prijelaznog roka priželjkivali. Jednu ili dvije pozicije trebamo pojačati. Ali zasad ništa od toga. Nije se pojavila nijedna opcija koja bi nam bila dobra. I, naravno, ne znamo ni što će se događati po pitanju odlazaka. Ako uđemo u skupine Europa lige, morat ćemo dovesti pojačanja. To opterećenje i kadar koji sad imamo natjerat će nas na dovođenje novih ljudi u momčad”, objasnio je trener.

Što je s Lorencom Šimićem, najvećim pojačanjem Rijeke ove sezone.

“Teško podnosi treninge i napore. Stvarno se trudi, ali skoro svaki dan je potrošen do kraja. Još je u fazi dizanja forme pa će mu sigurno trebati tjedan ili dva da dođe u stanje da bi mogao nešto pokazati. To ne znači da neće nešto odigrati već sutra, ali moja procjena je da nije spreman za neku ozbiljniju minutažu”, pojasnio je.