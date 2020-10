BIŠĆAN NAKON VAŽNE POBJEDE MLADIH VATRENIH: ‘Još smo živi, utakmica protiv Škotske mogla bi biti odlučujuća’

Progovorio je i o junaku susreta Lovri Majeru

Hrvatska nogometna U21 reprezentacija slavila je na gostovanju u Grčkoj 1:0 i tako stigla u jako dobru poziciju za plasman na Europsko prvenstvo

Jedini pogodak na susretu bio je djelo Lovre Majera. U 27. minuti Boško Šutalo uputio je s desne strane nešto između centaršuta i udarca, a Majer je sjajno reagirao u sredini, bacio se za tom loptom i nekako prsima pogodio mrežu Tzolakisa.

Nakon utakmice oglasio se izbornik mlade hrvatske reprezentacije Igor Bišćan. Progovorio je i o junaku susreta Lovri Majeru.

“Lovri je potreban kontinuitet igara da dosegne dobar nivo natjecateljske forme, znanje mu nije upitno – to svi znaju. Polako hvata kontinuitet igara i ovo mu sigurno dosta znači za samopouzdanje te će to pridonijeti da nastavi u istom smjeru. Ne samo on već i ostali dečki koji pokazuju visoki nivo motiviranosti i želje da se nešto napravi. I oni koji možda nemaju optimalnu minutažu u klubu na najbolji način koriste ove utakmice te smo na neki način i dužni da ih vratimo u klubove što boljem stanju”, prenose Sportske novosti.

HRVATSKA NA VAŽNOM GOSTOVANJU BOLJA OD GRČKE: Majer okrunio sjajnu igru mladih Vatrenih u ključnoj utakmici za plasman na EURO

Zahtjevno gostovanje

“Ovo je bilo zahtjevno gostovanje, to smo očekivali, znali smo da će Grci pokušati napraviti sve kako bi pokazali da ona utakmica u Varaždinu nije bilo realno stanje stvari. Htjeli su nam pomrsiti račune, pa su utakmicu organizirali na lošem terenu. To je nama otežalo igru, kombinatoriku i kreaciju, ono u ćemo smo najbolji. Utakmica nije bila lijepa, ali je bilo bitno sačuvati disciplinu, ozbiljnost, te čekati svoju šansu. Nakon što smo zabili pogodak, bili smo pametni, odgovorni, te smo bez nekog velikog stresa dočekali kraj utakmice, te ostvarili pobjedu, koja nas drži na putu prema našem cilju, Europskom prvenstvu”, rekao je Bišćan te dodao:

“Ništa još nije gotovo, posao još nismo završili, ali smo još uvijek živi. Nakon što smo izgubili od Češke, znali smo da ćemo jako teško ostati u igri do kraja, ali eto, tu smo. Sve ove pobjede utječu na ukupnu atmosferu i samouzdanje i spremno ćemo dočekati sljedeću utakmicu s Škotskom, koja bi mogla biti odlučujuća”, zaključio je Bišćan.