BIŠĆAN JE TRENERSKI RAZVALIO BJELICU: Na površinu isplivao detalj koji niste vidjeli; ‘Dinamo na to nije imao odgovor’

Izbornik U-21 Hrvatske Nenad Gračan prokomentirao nam je jučerašnje finale Hrvatskog kupa

Bila je to sasvim drugačija utakmica za Igora Bišćana i Nenada Bjelicu, u odnosu na nulu u onom lošem derbiju prije na Rujevici. Znali smo da će biti tako, ipak je to finale Kupa, igra se na jednu utakmicu. No, moramo priznati da nismo očekivali da će Bišćan tako taktički, trenerski nadmudriti svog iskusnijeg kolegu koji je još k’tome, iskreirao modru proljetnu europsku bajku.

U potpunosti je pogodio s Čolakom

Prvo je od priliku od početka utakmice dao Antoniju Čolaku umjesto trećeplasiranog strijelca HNL-a sa 16 golova Jakova Puljića, a ovaj mu je to vratio pogotkom za 1:0 i odličnom igrom. Po tome se vidi kako mu Bišćan u potpunosti vjeruje. S tim je pogodio, kao što je pogodio s visokim blokom prema naprijed. Tako Bišćan u pristupu i paradigmi jedinog mogućeg suprotstavljanja Dinamu nije promijenio ama baš ništa…

Rijeka je stala u 5-4-1 sustav, neslomljivom trkom i duelom, kao i pritiskom, pokušavala umrtviti suparnika za kojeg je znala da je moćniji, ali isto tako Riječani su znali da se plave itekako može umrtviti, zaustaviti ih. Uz spomenuto, odlično su odigrali kapetan Zoran Kvržić, koji je postigao odlučujući pogodak za svoju momčad fantastičnim udarcem u 84. minuti, a junak trijumfa bio je Simon Sluga, koji je obranio Olmov kazneni udarac za 2:2.

Bišćan – čovjek za trofeje i dobre poteze

Definitivno je strateg Rijeke čovjek za trofeje i ima nos za dobre poteze, vjeruje u sebe, svoj rad, svoju viziju. Pa i kad mu baš i ne ide prema zamislima. Igoru je tek 41 godina, a već u svojoj riznici ima četiri trofeja do koja je došao zahvaljujući trenerskoj viziji od koje ne odstupa. Pa je tako s Rudešom osvojio 60 bodova u sezoni 2016./2017. i sa 3 boda više od Gorice ušao u prvu ligu. Nakon toga, na krilima tog trenerskog potpisa zasjeo je na klupu slovenske Olimpije i u dramatičnoj završnici osvojio ligu s jednakim brojem bodova kao rival Maribor (80), ali s boljim međusobnim omjerom, a nakon toga je uzeo i Slovenski kup. Onda je otišao u Rijeku, sjeo na klupu umjesto Matjaža Keka, i osvojio Hrvatski kup. Nije loše…

‘Rijeka je imala kontrolu igre’

“Čestitke Rijeci na zasluženom osvojenom Kupu. Moram priznati kako je ovo pomalo iznenađenje, iako Rijeka uvijek može pobijediti plave, to su na kraju krajeva i pokazali još i prije, a uz to finale Hrvatskog kupa igra se na jednu utakmicu, a u njoj je sve moguće. Bili su Riječani bolji, pokazali veću želju i ono što je bitno, imali su kontrolu igre, iako je Dinamo imao posjed, ali nije materijalizirao to u pogotke.

Riječani su dosta visoko s braničima izlazili na polovicu Dinama, činili taj čvrsti blok, na koji plavi nisu imali odgovor. Sigurno, ovo je velika stvar i za klub, i za grad Rijeku, za sve navijače te čitav Kvarner jer pokazuje jedan kontinuitet dobrog rada i nastavak jedne dobre klime na Rujevici”, kazao nam je Nenad Gračan koji je idealan sugovornik za prokomentirati događanja na Aldo Drosini, onda je to zasigurno rođeni Riječanin, aktualni izbornik U-21 reprezentacije Hrvatske. Čovjek koji je za Rijeku igrao šest godina, od 1980. do 1986., i koju je vodio kao trener u dva navrata (prvo od 1998. do 2000. godine, pa onda još jednom u sezoni 2009./2010.) itekako prati sva zbivanja oko kluba, pratio ga je i jučerašnjoj utakmici…

‘Svi znamo da je želja Rijeke osvajati trofeje’

“Svi znamo da je želja Rijeke osvajati trofeje, želja je biti u vrhu hrvatskog nogometa, tako da na neki način se i radi u tom smjeru. Od dolaska na klupu Rijeke Igor Bišćan pokazao je kako je talentirani trener koji zna posao. Nije da Matjaž Kek nije znao, upravo naprotiv. No, Bišćan je do sad napravio vrlo dobre stvari, u ovoj utakmici iskoristio je to što dobro poznaje stanje u momčadi, pa je pogodio s Čolakom u prvih 11 u odnosu na Jakova Puljića. Simon Sluga je odlično obranio penal Daniju Olmu, ponovno je pokazao da je kvaliteta. Međutim, ne bih u ovom veličanstvenom trenutku za klub i sve navijače Rijeke htio izdvojiti pojedince. Ovo je zasluga uistinu svih koji su sudjelovali u ovom uspjehu”, zaključio je Nenad Gračan.