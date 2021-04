Nakon tri neuspjela pokušaja, Hrvatska je prvi put prošla skupinu na nekom od U-21 EP-a, a u četvrtfinalu 31. svibnja u Mariboru igrat će protiv branitelja naslova Španjolske koja je osvojila prvo mjesto u skupini B

Dečki su zaslužili ovaj uspjeh, uložili su ekstreman trud, napor, želju i volju, sve ono neophodno da bi se ostvario jedan lijep uspjeh, kazao je izbornik hrvatske U-21 reprezentacije Igor Bišćan po povratku s EP-a na kojem je hrvatska vrsta izborila plasman u svibanjsko četvrtfinale.

Mlada hrvatska reprezentacija je usprkos 1:2 porazu od Engleske u susretu posljednjeg, 3. kola skupine D izborila prolazak u četvrtfinale. Hrvatska je bila pred ispadanjem nakon što je Engleska golovima Ezea (12′-11m) i Jonesa (74′) povela sa 2:0, no Domagoj Bradarić je sjajnim pogotkom sa 25 metara u prvoj minuti sudačke nadoknade smanjio na konačnih 2:1 što je bilo dovoljno za prolazak jer je Portugal u drugoj utakmici ove skupine u Ljubljani svladao Švicarsku sa 3:0.

Portugal je tako osvojio prvo mjesto s maksimalnih devet bodova, dok su Hrvatska, Engleska i Švicarska osvojile po tri boda. No, Hrvatska je na kraju bila najbolja u tom trokutu.

“Lopta je savršeno sjela Domagoju i na spektakularan način završila u golu,” kazao je Bišćan dodavši: “Nismo skrivali naše ambicije prije puta, nismo skrivali da znamo da vrijedimo”, rekao je Bišćan pa se osvrnuo na jučerašnje izjave engleskog izbornika koji je rekao da Bradarić više nikad neće zabiti takav gol.

“Nije to dovoljno samokritično. Nije njega izbacio Bradarićev gol, jer on je pobijedio tu utakmicu. Njega je izbacilo sve ono što su oni igrali do tada. Da je malo više kritičan prema sebi i svojoj momčadi, drugačije bi razmišljao. Nema pravo tražiti alibije, nema pravo prebacivati svoje razloge za neuspjehe eurogolovima mojih igrača. I proglašavati taj gol slučajnim. Pa on ima momčad koja vrijedi šest, sedam puta više od naše, koja vrijedi duplo više od Portugala. Najskuplju momčad od svih, ima igrače koji igraju standardno u Premiershipu.. Nije to dobra poruka njegovim igračima”, objasnio je Bišćan.

‘Ima mjesta za napredak’

Hrvatska je otvorila EP porazom od Portugala (0:1), potom je pobijedila Švicarsku (3:2), da bi u zadnjem kolu izgubila od Engleske (1:2).

“Znali smo da će biti teško. Sve tri utakmice su bile izuzetno teške, zahtjevne i iscrpljujuće. Na kraju se pokazalo da se i s tri boda može proći u tako teškoj skupini. Nakon ovog iskušenja bit ćemo još jači mentalno i još spremniji dočekati četvrtfinale.”

Bišćan smatra kako ova momčad ima još prostora za napredak.

“Sigurno ima mjesta za napredak. Uoči EP-a ostali smo bez tri, četiri jako bitna igrača. Računamo da bi se neki od njih mogli oporaviti što bi trebalo značiti da ćemo biti još bolji. Sve ovo što se događalo u skupini će pozitivno utjecati na moju momčad, jer takva iskušenja i iskustva mogu kod mladih igrača isprovocirati jedan ozbiljan korak naprijed.”

“Po stilu igre su jako slični Portugalu. Ozbiljna su ekipa, igraju zrelo za mladiće te dobi i jako malo prepuštaju protivnicima,” kazao je Bišćan, ali još jednom naglasio: “Ponavljam, ovo iskustvo koje smo imali kroz cijele kvalifikacije nam daje pravo da vjerujemo u sebe. Dečki su sve izgurali junački. Sjetite se kvalifikacije kada smo bili na rubu ispadanja, a i sve ovo što se događalo na EP-u govori dosta o njima,” zaključio je Bišćan.