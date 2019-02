ULTRA NASILNI RUSKI HULIGANI PLANIRAJU PAKAO NA MUNDIJALU: ‘Mi smo rođeni boriti se’

Englezima se ne piše dobro u Rusiji, kao niti drugim nogometnim huliganima koji nisu ruskih grupacija

Kako se svjetsko nogometno prvenstvo bliži, tako se sve više priča i piše o ruskim nogometnim huliganima. Događanja na Euru 2016. godine, kada su u Francuskoj ruski huligani prilično brutalno izlazili na kraj s pijanim engleskim navijačima koji su dobili propisne batine od nove generacije nogometnih navijača, onih koji treniraju borilačke sportove, ne piju, ne puše, ne drogiraju se, dovoljna su da u Velikoj Britaniji povećana pažnja bude usmjerena upravo na ovogodišnji Mundijal, čiji je domaćin upravo – Rusija.

Najčitaniji britanski tabloid The Sun donosi priču pod nazivom: “Rođeni za tučnjavu”. U tekstu se ističe:

Hvale se tučnjavama s Englezima

“Ruski huligani se hvale tučnjavama sa Englezima, tvrdeći da im je to u krvi zbog duge tradicije sukoba u šumama. Brutalnost ruskog huliganizma datira još od tradicionalnih seoskih borbenih igara, koje su se odvijale stoljećima. ‘Stenka na stenku’, odnosno ‘Zid na zid’ je zapravo tučnjava između snažnih ljudi iz obližnjih gradova, koji se bore po poljima i šumama sve dok na nogama ne ostane samo jedan”.

Upravo taj način borbe, koji datira još iz 13. stoljeća, inspirirao je moderne ruske nogometne huligane i navijače da okupe 100 boraca i sve zapanjujuće podsjeća na trening-tučnjave koje huligani koriste ovih dana diljem Rusije…

The Sun saznaje kako veliki broj grupa i ekipa nogometnih huligana u Rusiji sukobljavaju se među sobom daleko od očiju policije, medija, javnosti, kamera, novinara… Sve i samo radi selekcije onih najboljih, kako bi se izabrali “najbolje od najboljih”, pišu Englezi.

‘Stenka na stenku’

U nastavku teksta se navodi da je “Stenka na stenku zapravo sukob ljudi iz susjedstva, koji prvo formiraju dvije linije, odnosno zid, pa onda pokušavaju probiti protivnički zid na bilo koji način. Sovjetske vlasti pokušale su spriječiti tučnjave, čak propisujući i službenu zabranu sredinom 50-ih godina 20. stoljeća.

Kako bilo, brutalne tučnjave i sada se događaju. Rusi se već godinama tuku na “tzv. livadama”. To su dogovorene tučnjave s jednakim brojem ljudi, bez oružja. Navijači na svojim rukama nerijetko imaju bandaže kako bi zaštitili zglobove na rukama, a dobar je pokazatelj da se svi bave nekim borilačkim sportom.

Uvježbani Rusi imaju na desetke dobro organiziranih huliganih ekipa. Najpoznatiji ruski nogometni huligani dolaze iz redova CSKA, Spartaka, Dynama, Zenita… No, i u nižim ligama imaju jake huliganske grupe koji su motivirani i gladni dokazivanja na europskoj sceni, koju ne mogu uživati navijajući za svoj niželigaški klub.

Organizacija na nivou

No, osim motiviranosti, utreniranosti i hrabrosti, ono što zastrašuje je – organizacija. Naime, ruski nogometni huligani vole se potući i na ulici i izgledaju poput vojske s jasnom hijerarhijom, svi se međusobno poznaju i znaju kako će tko reagirati u datoj situaciji. Imaju povjerenja jedni u druge.

Znaju kako će probiti suparnike. I to rade jako dobro, odnosno kobno po protivnike… Englezi, stoga, opravdano strahuju za svoje sunarodnjake koji planiraju pratiti reprezentaciju Engleske na Mundijalu.

Rusi čekaju posebno svoje nekad navijačke idole. No, učenik, je nadmašio učitelja i to na jedan strašan način. Nogometni huliganizam, pišu Englezi, zamijenio je upravo “Stenka na stenku”. Do tada nije bilo toliko pažnje upereno na nerede i nogometno nasilje, nogomet je to privukao na sebe. Čitava navijačka scena je sada samo nastavak ‘Stenke'”, prenosi The Sun riječi izvijesnog Vadima, dok drugi navijač dobacuje:

“To nam je u krvi. Mi smo rođeni za borbu”.

“A to je loša vijest za engleske navijače koji planiraju ići na najveći nogometni događaj u 2018”, piše dalje Sun i dodaje:

“Sjećamo se ultra brzih i nasilnih ruskih huligana koji su napali engleske navijače u Marseilleu 2016. Horor scene iz Francuske šokirale su nogometni svijet, a britanska policija istaknula je da su napadi bili na takvom nivou, da to nije viđeno godinama u navijačkom svijetu. Ruski ultrasi čak su se sprdali s Englezima”, stoji u tekstu poznatog britanskog tabloida.