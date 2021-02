BIO JE VELIKA NADA DINAMA, A SADA IMA NOVU PRILIKU: Čeka se samo potpis ugovora

24-godišnji Ante Ćorić do kraja sezone igrat će za ljubljansku Olimpiju koja se u slovenskom prvenstvu bori za naslov prvaka.

U subotu je Ćorić bio u Ljubljani, rješavao formalnosti posudbe te se uskoro očekuje sklapanje ugovora o posudbi.

Ćorić je još uvijek igrač Rome koja ga je kupila od Dinama na ljeto 2018. godine za šest milijuna eura. Prvi dio sezone proveo je u nizozemskom klubu Venlo, ali je upisao samo tri nastupa. Ranije je odradio i posudbu u španjolskoj Almeriji, ali također nije uspio napredovati.

💥BOOOM!💥@OfficialASRoma midfielder Ante Coric could continue his career in @nkolimpija. Former @gnkdinamo was close to @PAOK_FC but eventually he went to @VVVVenlo on loan this season. He played only one game in @eredivisie this season.

TM value➡️ 1 mil. €

📰 @GermanijakHR pic.twitter.com/Sf15x0sAET

— Ižak Ante Sučić (@IASucic) February 9, 2021