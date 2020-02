BIO JE U KATASTROFALNOJ FORMI I ZAMALO SU GA OTPISALI: Talijani otkrili koja je tajna Rebićeve iznenadne eksplozije

Njegov iznenadni uzlet primijetili su i novinari ugledne Gazzette

U jednom od najvećih derbija talijanskog nogometa, poznatom i kao “Derby della Madonnina”, Inter je pobijedio Milan sa 4-2 nakon što je gubio sa 0-2, a među strijelce su se upisali i hrvatski reprezentativci Marcelo Brozović i Ante Rebić. Milan je nakon prvog poluvremena vodio 2-0 golovima Ante Rebića (40) i Zlatana Ibrahimovića (45+1), no Inter je u nastavku okrenuo rezultat sa četiri gola, a strijelci su bili Marcelo Brozović (51), Matias Vecino (53), Stefan de Vrij (70) i Romelo Lukaku (90+3).

Bila je to sjajna utakmica sa šest golova i još niz prilika na obje strane, a Inter je četvrtom uzastopnom pobjedom protiv gradskog suparnika izbio na vrh ljestvice Serie A.

Iako su doživjeli dosta težak poraz, Milanisti mogu biti zadovoljni učinkom pojedinih igrača, poput Ante Rebića koji je u posljednje četiri utakmice zabio četiri pogotka. Njegov iznenadni uzlet primijetili su i novinari ugledne Gazzette, isti oni koji su do prije nekoliko tjedana pisali da bi se Milan trebao odreći Rebića, vratiti ga s posudbe u Eintracht i jednostavno ga prekrižiti. Nije da nisu imali podloge za takvo pisanje jer je Rebić doista bio izvan forme prvi dio sezone, ali naglo se probudio i sada Gazzetta otkriva zašto.

Vratio se Rebić

“Ante Rebić želi se odmah pozicionirati kao jedan od ključnih igrača Milana, kao onaj koji rješava utakmice. U derbiju je pokazao koliko je bitno kad počne od početka utakmice. Rebić se borio s ličnošću igrača kojem smo se divili tijekom Svjetskog prvenstva pokazujući trku i tjelesnu spremnost s kojom se malo tko može pohvaliti u sastavu Milana. I Piolijeva taktika je bila preseliti Rebića u zonu komfora, tamo gdje je blistao s Hrvatskom do finala u Rusiji, odnosno na bok u zoni trojice veznih igrača. Kod Dalića je Rebić sjajno igrao krećući se na desnu stranu, a to je dobitna formula i za Milan”, piše to Gazzetta za Rebića.

Rebić na terenu djeluje zaista moćno, borbeno, agresivno i puca od sampouzdanja, baš kao što je to bilo na Svjetskom prvenstvu 2018. godine i u njegovim najboljim danima u Eintrachtu. To su ujedno i vrlo dobre vijesti za Zlatka Dalića čovjeka koji je Rebiću ukazivao povjerenje u njegovim najgorim danima ove sezone pružavši mu priliku u reprezentacijskim ogledima.