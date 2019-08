BIO JE NAJBOLJI U HNL-U, OSVOJIO S RIJEKOM SVE I ZAMALO POSTAO VATRENI: Tužno je vidjeti gdje je danas Franko Andrijašević

Splićanin je i dalje igrač Genta, s kojim, spomenimo, Rijeka igra ključnu utakmicu ove sezone

Splićanin Franko Andrijašević bio je apsolutni hit-igrač prije dvije godine. Osvojio je s Rijekom duplu krunu, bio je najbolji nogometaš Prve HNL, crtali su se grafiti s njegovim likom, a uz to zabijao je nemilice i bio najbolji strijelac te došao na korak od poziva u reprezentaciju. Logično, Rijeka nije mogla zadržati Franka i on je otišao za četiri milijuna eura u belgijski Gent i to je ispračen uz ovacije i u maniri najveće zvijezde.

No, gdje je danas Franko Andrijašević? Splićanin je i dalje igrač Genta, s kojim, spomenimo, Rijeka igra ključnu utakmicu ove sezone, onu za prolazak u Europa ligu, ali Franko je miljama daleko od prve momčadi. Na početku sezone prebačen je u B momčad, premda mu je klub garantirao da će dobiti još jednu priliku. Od toga očito neće biti ništa.

Mislilo se kako će Andrijašević biti jednako efikasan u Gentu, momčadi koja je u tom trenutku igrala možda i nešto slabiji nogomet od Rijeke, ali Andrijašević je upao u probleme. Prve sezone nikako se nije uspio uklopiti u momčad, a onda su nastupile i ozlijede. Te prve sezone odigrao je nešto dobrih utakmica, ali premalo da bi zadivio trenera i ostao u prvoj momčadi. Na početku prošle sezone prepoznat je kao višak i postavljen je na transfer-listu.

Nema ga protiv Rijeke

Kako ponude nisu bile zadovoljavajuće ili ih naprosto nije bilo, Andrijašević je poslan na posudbu u Waasland-Beveren, gdje je odigrao dobro i mogao je ostati samo što je klub zapao u financijske probleme pa se Hrvat ipak morao vratiti u Gent. U Gentu, s kojim ima ugovor još tri godine, su mu ovoga ljeta obećali da će mu dati još jednu šansu, ali kako smo imali prilike vidjeti – neće.

Andrijašević više ne trenira s prvom momčadi i po drugi je put u godinu dana postavljen na transfer-listu te će utakmicu s Rijekom odgledati s tribine, ali samo onu kod kuće jer na ovu gostujuću neće moći ići zbog obveza s B momčadi Genta. Zaista žalosno, ali Splićaninu očito ne pada na pamet odreći se unosnog ugovora koji ima pa makar i ne igrao.