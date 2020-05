BILO JE PAKLENO ŽIVJETI S BESTOM: Bivša supruga ima potresnu priču – ‘Spavao je s mojom prijateljicom, pokušao je i sa sestrom’

Koliko je Best bio značajan, najbolje svjedoči detalj s njegova pogreba na koji je došlo čak sto tisuća ljudi

Za mnoge je George Best i dalje jedan od najboljih, ako ne i najbolji nogometaš svih vremena. Obožavan je zbog svojih vještina, ali romantičari više vole onu njegovu “mračniju”, boemsku stranu i zbog toga ga toliko idoliziraju.

Koliko je Best bio značajan, najbolje svjedoči detalj s njegova pogreba na koji je došlo čak sto tisuća ljudi. Čovjek je, osim po bravurama na terenu, uglavnom bio poznat zbog kroničnih problema s alkoholom, kockom, po svojoj promiskuitetnosti, vožnjama u pijanom stanju pa čak i napadima na policiju. No, sve mu se to, u očima javnosti, nekako amnestiralo jer je to, eto, kako kažu, nogometni bog – George Best.

Varao ju s kim je stigao

Javnost se možda zabavljala njegovim ekscesima, ali njegovoj bivšoj supruzi takav život je bio čisti pakao. Angie Best, bivša Playboyeva zečica i manekenka, otkrila je za Daily Mail, kakav je uistinu bio život s Bestom.

“Pokušao je s rehabilitacijom dva puta, ali bilo je beskorisno. Sve što je uspio postići na liječenju, bio je seks s jednom ženom koja se također liječila”, otkrila je Angie Best.

No, radio je on i puno gore stvari… “Znao je pobjeći iz klinike i za to vrijeme spavati s mojom najboljom prijateljicom, a pokušao je i moju sestru odvući u krevet”, kazala je Angie.

Borba s alkoholom

Trudila se Angie pomoći mu u borbi protiv alkoholizma, ali bezuspješno. “Svako jutro bih ga tjerala da uzima tablete, koje pomiješane s alkoholom izazivaju mučninu i povraćanje. Morala sam provjeravati je li ih je stvarno progutao ili nije. Ipak, često sam ih pronalazila i tjednima kasnije u džepovima traperica”, priča bivša supruga Georgea Besta.

Na koncu zaključuje priču tvrdnjom da je alkohol volio više od života. “Žao mi je što nije ovdje da gleda svog sina, ali tu ne mogu ništa. Bio je to njegov izbor. Volio je alkohol više od života”, završila je Angie.