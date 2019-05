BILO JE MALO ONIH KOJI SU VJEROVALI U RIJEČKI TRIJUMF: ‘Na najljepši mogući naćin smo zaključili sezonu’

‘Imali smo sto problema, sve smo izdržali i ovo nam je nagrada za trud’

Premda je bilo malo onih koji su vjerovali u senzaciju, nogometaši Rijeke su pametnom i srčanom igrom matirali Dinamo u finalu Hrvatskog nogometnog kupa za svoje peto Rabuzinovo sunce. Dinamo je uoči finala imao status velikog favorita, ali na kraju je momčad Igora Bišćana u finalu slavila sa 3-1.

“Kup odlazi u Rijeku i jako sam sretan zbog toga i zbog svojih igrača koji su uložili toliko truda tijekom cijele sezone. Na najljepši mogući naćin smo zaključili sezonu i protiv super jakog Dinama smo osvojili Kup. Ovo je zajednički uspjeh svih nas, čestitam svima u klubu. Trebalo je pokazati karakter, a dečki su pokazali da su odlični i da imaju toliko potencijala i zbog svega toga mi je jako drago” – kazao je trener Rijeke Igor Bišćan na konferenciji za novinare po završetku utakmice.

‘U drugom poluvremenu smo pali’

“U drugom poluvremenu smo pali, od samoga starta i dopustili da nam se približe. Oni su bili odmorniji, osim toga ipak su kvalitetniji. Naivno smo primili gol, ali ne treba sada ulaziti u te analize. Imali smo plan i uz malo sreće, te veliku borbenost, smo se obranili i priuštili sebi i navijačima prekrasan dan” – poručio je Bišćan dodavši kako je iznimno zadovoljan sezonom.

“Teško bi mogli poželjeti bolju sezonu kada se uzme u obzir snaga Dinama. Imali smo sto problema, sve smo izdržali i ovo nam je nagrada za trud” – zaključio je trener Rijeke.

Jedan od junaka riječke pobjede bio je strijelac prvog pogotka Antonio Čolak.

“Zasluženo smo slavili, ostavili smo srce na terenu. Ne mogu vam opisati, presretan sam. Imali smo dobar plan, stajali smo u bloku i vrebali naše prilike,” kazao je Čolak.

S druge strane Bišćanov kolega Nenad Bjelica je očekivano, bio razočaran nakon poraza, ali je čestitao Rijeci na pobjedi.

‘Rijeka je zasluženo slavila, bolje je iskoristila svoje prilike, mi naše nismo’

“Rijeka je zasluženo slavila, bolje je iskoristila svoje prilike, mi naše nismo. Nema bolje prilike od jedanaesterca. Bio je to trenutaka kada se utakmica lomila, da smo zabili vjerujem kako bi do kraja upisali pobjedu,” kazao je Bjelica.

Dinamo je nakon prvog poluvremena gubio 0-2, no u nastavku je zaigrao daleko bolje i bio korak do izjednačenja.

“Dominirali smo, imali posjed, ali nismo nalazili rupu u njihovoj obrani. Dok je Rijeka profitirala iz malo situacija, no to je nogomet.”

Bjelica je naglasio kako su ‘modri’ na otvaranju drugog dijela krenuli na sve ili ništa.

‘Išli smo u apsolutni rizik, vjerovali smo da možemo’

“Išli smo u apsolutni rizik, vjerovali smo da možemo. Imali smo dobru energije, bili smo blizu izjednačenje, a onda smo primili treći gol. Kvržiću treba čestitati jer se takav gol zabija jednom u životu” – istaknuo je Dinamov trener koji je osvrnuvši na cijelu sezonu rekao kako mora biti zadovoljni jer je bila, kako je rekao “gotovo pa perfektna”.

“Nismo bili inferiorni u Europi nikome. Idemo dalje, trebamo sljedeće sezone pokušati osvojiti dvostruku krunu” – zaključio je Bjelica.

“Mislim da smo imali igru, držali smo to dobro, prvi put su nam blizu došli u 20. i nekoj minuti i to je bio gol. Dva bezvezna gola, vratimo se dobro u igru, a penal da smo zabili, mislim da bismo riješili to. Dali smo sve od sebe,” kazao je Emir Dilaver dok je strijelac Mislav Oršić dodao: “Ne bih rekao da nismo bili svoji.

Mislim da smo dominirali do njihovog gola, nismo stvorili neke izrazite šanse, ali lopta je bila kod nas, oni su nešto na kontre, taj drugi gol su zabili iz ničega, a onda nam se teško bilo vraćat. Drugo poluvrijeme isto, igramo dobro, vraćamo se, imamo penal. Najviše nas je unazadilo to što je dugo trajala ta cijela odluka, i da je fulao a da je kraće trajalo, ne bi toliko splasnula ta euforija, ali dobro što je tu je.