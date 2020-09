BILIĆU VRIJEME CURI I IMA PROBLEM: Ovo je najgore što se jednom treneru može dogoditi

‘U ovom se trenutku mogu samo nadati pojačanjima’

I dok se još uvijek sliježu dojmovi subotnje utakmice Chelsea i West Bromwich Albiona (3:3) u Londonu, Slaven Bilić je svjestan da mu pod hitno treba još jedan napadač, odnosno – pojačanja!

HOĆE LI ENGLEZI OPROSTITI BILIĆU OVAKVE IZJAVE? Bivši izbornik Vatrenih bio je ogorčen suđenjem nakon utakmice s Chelseajem

Bilić želi završiti posao do 5. listopada

I trenutno radi na tome. Naime, prema pisanju Express and Stara napadač Huddersfielda Karlan Grant želja je Baggiesa. Bilić želi završiti posao do 5. listopada, kad završava prijelazni rok…

Unatoč tome što je njegova momčad postigla tri gola Chelseaju, Bilić ima želju ojačati napadačke opcije svoje momčadi kako bi joj pružio još veću mogućnosti i bio konkurentniji u borbi za ostanak u Premier ligi, javljaju Englezi. No, i sam je svjestan, a to je najgore što se jednom treneru može dogoditi, da je proračun ograničen i da klupski šefovi žele izbjeći dodatno davanje bilo kakvih novaca. Iako, u slučaju WBA neće imati puno izbora i morat će dodatno odriješiti vreću, ako ne misle ponovno u Championship. Upravo to im objašnjava i sam Bilić, od kad su se plasirali u Premiership…

“U ovom se trenutku mogu samo nadati pojačanjima. Mislim da će se nešto dogoditi jer nam trebaju pojačanja. Govorim to od početka, stalno to ponavljam i nadam se da će vlasnici prepoznati situaciju, čak i nakon utakmice Chelseaja, te pokušati ojačati našu momčad”, rekao je Slaven Bilić i nastavio:

“No, problem nam predstavlja proračun. No, nadam se da će biti pomaka. Puno će se poslova dogoditi u posljednjih tjedan ili dva i iskreno se nadam da ćemo mi biti jedni od tih”.

‘Nemamo problema sa dovođenjem igrača’

Bilić je također upitan od strane novinara osjeća li da će mu ostvareno protiv Chelseaja olakšati potpisivanje igrača? Hrvat je rekao da je klub uvijek bio atraktivan za nove igrače, samo im je proračun otežavao posao:

“Da ne bude zabune, nemamo problema sa dovođenjem igrača. Puno je onih koji bi željeli doći u našu momčad. Problem je proračun. Vidjet ćemo što će se dogoditi”, zaključio je Slaven Bilić.