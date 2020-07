“Naravno da postoji anksioznost sve do kraja sezone. Brentford nas gura do limita naših mogućnosti. Da nema njih, sve bi već bilo gotovo, ali igraju jako dobro. Mislim da moramo nastaviti igrati kao i dosad. Svi su nervozni – navijači i igrači, ali odgovaramo dobro na pritisak”, zaključio je Bilić

Hrvatski trener Slaven Bilić na rubu je velikog uspjeha. Njegov se West Bromwich Albion tri kola prije kraja engleskog Championshipa nalazi na trećem mjestu ljestvice.

Tri boda dijele ih od prvoplasiranog Leedsa, a isto toliko i od treće plasiranog Brentforda. Uoči susreta s četvrtoplasiranim Fulhamom Bilić je za ugledni Sky Sports progovorio o pripremi igrača za posljednji dio sezone. Intervju je to koji je obišao cijelu Englesku.

‘Moram biti psiholog’

“Tijekom priprema za sezonu ste koncentrirani na taktiku i na fizičku pripremu igrača i možete dopustiti poneku grešku na treningu ili u prijateljskoj utakmici”, rekao je Bilić u razgovoru za Sky Sports pa nastavio:

“No sad je drugačije. Sada ste psiholog, morate ih mentalno pripremiti. Al ne mora to biti na nekom organiziranom sastanku. Onda svi razmišljaju zašto imamo te sastanke, a još smo i pobijedili… Bit je u malim razgovorima. Nije to zapravo podizanje igrača jer su loši, to je uvjeravanje igrača da mogu napraviti nešto što su praktički uspjeli jučer”, objasnio je Bilić koji danas na rasporedu ima okršaj s Fulhamom.

“Naravno da postoji anksioznost sve do kraja sezone. Brentford nas gura do limita naših mogućnosti. Da nema njih, sve bi već bilo gotovo, ali igraju jako dobro. Mislim da moramo nastaviti igrati kao i dosad. Svi su nervozni – navijači i igrači, ali odgovaramo dobro na pritisak”, zaključio je Bilić.