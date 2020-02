BILIĆA ŽESTOKO NAPALI I IZVRIJEĐALI USRED UTAKMICE: Hrvatski trener odgovorio im je na genijalan način

Bilić je tijekom te utakmice bio na udaru domaćih navijača

U posljednjem susretu 31. kola engleskog Championshipa, West Bromwich Albion, kojeg vodi hrvatski stručnjak Slaven Bilić, je na gostovanju pobijedio Millwall sa 2-0, a prvi pogodak na utakmici postigao je hrvatski nogometaš Filip Krovinović. Bila je to druga uzastopna pobjeda Bilićeve momčadi koja je povećala prednost na ljestvici na četiri boda više od Leeds Uniteda koji je u subotu poražen na gostovanju kod Nottingham Foresta sa 0-2.

WBA je na stadionu The Den stigao do vodstva u 42. minuti golom Filipa Krovinovića koji je lijepo opalio s ruba kaznenog prostora. Bio je to njegov drugi gol ove sezone nakon što je zabio i Barnsleyu kocem prosinca. Sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješene su u 84. minuti kada je Dara O’Shea zabio glavom nakon ubačaja iz kornera.

Izvrijeđali ga

Bilić je tijekom te utakmice bio na udaru domaćih navijača, koje mnogi nazivaju najgorima na svijetu i to zbog toga što je u karijeru vodio West Ham. Millwall i West Ham jedni su od najvećih i napoznatijih nogometnih rivala u svijetu, a navijači obaju klubova ne propuštaju prilike da bi nekoga napali ili uvrijedili samo zato što je povezan s rivalskim klubom. Eto, zbog toga su se okomili i na Bilića.

Hrvatskom su strategu tijekom utakmice Millwallovi navijači počeli vikati: “Sjedni ako si West Hamov šljam”. A što je Bilić napravio? Ne nije im uvratio ružnim riječima ili gestikulacijom, već je samo ustao i stoječki pratio utakmicu.

Sjajna pressica

Nakon utakmice Bilić je odradio iscrpnu press-konferenciju na kojoj je objasnio kako su nadigrali Millwall. “Promijenili smo formaciju jer nismo htjeli da nam se njihovi igrači približe do centra jer onda odatle igraju duge lopte prema Smithu koji pobjegne. Lopta onda dolazi u vaš šesnaesterac i to je velika šteta… Mi nismo Barcelona, mi smo borbena momčad. Mi smo WBA, momčad koja daje sve. Povrh toga, imamo igrače koji su bolji s loptom nego bez, ali to ne znači da se nećemo boriti. Borili su se. Filip Krovinović je osvajao zračne duele i ne samo on – Pereira i svi su to radili. Tek tada njihova kvaliteta može biti presudna. Inače možete zaboraviti na nju”, pojasnio je Bilić.

Bilićeva momčad sada vodi na ljestvici sa 59 bodova, četiri više od drugoplasiranog Leeds Uniteda i Fulhama na trećem mjestu, a zatim slijede Nottingham Forest (54), Brentford (53) i Preston (50)…