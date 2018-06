BILIĆ ZA SKY SPORTS O VATRENIMA: Zbog ovakvih riječi, razmišljanja i nogometne inteligancije ga tako i volimo

‘Ako se sve to poklopi, onda možete učiniti nešto veće, kao što smo to učinili 1998. godine’

Prošlo je 20 godina otkako je Hrvatska posljednji puta igrala u drugoj fazi natjecanja na SP-u. Bilo je to 1998. u Francuskoj, na prvom Mundijalu u povijesti, ljeta gospodnjeg kad smo slavili najveći uspjeh hrvatskog nogometa, treće mjesto.

Drugi krug je cilj

Od tad pa do danas Vatreni su ispadali s Mundijala već nakon utakmica u skupini. Međutim, očekivanja su visoka kao i uvijek.

Nacija od hrvatske nogometne reprezentacije želi da izbori barem drugi krug natjecanja, iako ova generacija Luke Modrića, Vedrana Ćorluke, Ivana Rakitića i drugih sposobna je za veće stvari od plasmana u drugu fazu turnira.

Ugledni britanski Sky Sports porazgovarao je s bivšim hrvatskim izbornikom Slavenom Bilićem o ambicijama, novom izborniku Daliću i ključnim igračima momčadi:

‘Ljudi kod nas očekuju da ćete se pod normalno kvalificirati’

“Naš prvi turnir nako nezavisnosti bio je Euro 96 i odmah su očekivanja bila visoka. Isto kao i u Francuskoj 1998. Znate, ljudi kod nas u zemlji očekuju da ćete se pod normalno kvalificirati isto kao i Njemačka, Španjolska, Italija i Engleska, a onda, kada stignete tamo, očekuju da ćete barem preskočiti grupnu fazu”, izjavio je Slaven Bilić i dodao:

“Uvijek smo imali dobre igrače i dobre momčadi. Bio sam izbornik šest godina, a u 60 utakmica nije bilo ni jednog trenutka da su mediji i navijači rekli o protivniku: ‘Oh, oni su bolji od nas, moramo biti sretni ako izvučemo remi. S jedne strane to je dobro, ali s druge stavlja dodatni pritisak na igrače”:

‘Ako se sve to poklopi, onda možete učiniti nešto već’

Bilić je istaknuo kako je za medalju na turniru potrebno da svaki igrač momčadi odigra dobro, a neki moraju odigrati utakmice života…

“Ako se sve to poklopi, onda možete učiniti nešto veće, kao što smo to učinili 1998. godine. Svatko govori o tome kako smo bili dobri, ali imali smo sreću u nekoliko utakmica kad nam je bila najpotrebija. Čak i sada, kao tada, još uvijek trebamo novog Davora Šukera da bude najbolji strijelac i da naš vratar bude najbolji na Svjetskom prvenstvu”.

Bilić je priznao kako niti njegova slavna generacija Vatrenih nije bila toliko jaka kao ovi Vatreni…

‘Luka Modrić je ključni igrač’

“Ako pogledate igrače gdje igraju, čak i 1998. godine kad smo bili treći, nismo bili tako jaki i sa toliko iskustva. Luka Modrić je ključni igrač u Real Madridu, Ivan Rakitić je vrlo važan u Barceloni. Mateo Kovačić je još mlad, a dobar i to još u Realu. Imamo Ivana Perišića i Marcela Brozovića u Interu, Marija Mandžukić u Juventusu, Nikolu Kalinića u Milanu i Šimu Vrsaljka u Atletico Madridu. Svi igraju u velikim klubovima”.

Hrvatska nogometna reprezentacija gaji veliki potencijal, talent, kvalitetu i iskustvo…

“Vedran Ćorluka, Luka, Rakitić i Mandžukić također su na turnirima od Eura 2008. godine, imaju iskustva. Uz njih, tu su još i mlađi igrači Kramarić, Rog, Pjaca… Čitava momčad je stvarno dobra mješavina. Ne morate biti neki preveliki nogometni stručnjak da biste vidjeli da je Modrić ključni igrač Hrvatske. Na i van igrališta sazrio je kao čovjek i nogometaš, te postao vođa momčadi. On je kapetan. Glavni je igrač na terenu. Imao sam privilegiju raditi s jako dobrim igračima u reprezentaciji, Bešiktašu i West Hamu, ali ako bi trebao imenovati najboljeg, to bi bilo Modrić”.

‘Cijela će zemlja biti iza njega’

Zlatko Dalić podmetnuo je svoja leđa kad je bilo najteže i s Vatrenima izborio plasman na Mundijal kroz dokvalifikacije protiv Grčke, što smo izborili ključnim trijumfom protiv Ukrajine u Kijevu.

“Imali smo nekoliko loših rezultata, izgubili na Islandu, remizirali doma protiv Finske i izgubili od Turske, što je učinilo situaciju u grupi teškom. Ali, novi izbornik je došao i učinio jako dobar posao. On je to učinio na težak način i on je dobar, pošten čovjek koji ima debi na velikom natjecanju s reprezentacijom. Preuzeo je tim u lošem trenutku i počeo jako dobro voditi momčad, sada zaslužuje šansu. Cijela će zemlja biti iza njega”, zaključio je Bilić.