BILIĆ UŠAO U OTVORENI RAT S KLUBOM? Englezi preko noći izdali hrvatskog trenera – ‘Razočaran sam i nezadovoljan’

Nakon utakmice britanski su mediji pisali kako je Bilić bio itekako ljut na klub jer su mu ovi iza leđa prodali jednog od važnijih igrača

Engleski premierligaš West Bromwich Albion, kojeg vodi hrvatski stručnjak Slaven Bilić, u susretu 6. kola Premier lige je odigrao 1-1 na gostovanju kod Brighton & Hove Albiona i još uvijek nema niti jednu pobjedu ove sezone.

Bilić niti u šestom pokušaju nije uspio ostvariti prvu pobjedu ove sezone. No, za utjehu uspio je izboriti remi, treći ove sezone, izjednačivši u samoj završnici utakmice. WBA je nastupio bez egipatskog braniča Ahmeda Hegazija koji je prodan saudijskom prvoligašu Al Ittihadu, navodno bez Bilićevog znanja.

Nakon utakmice britanski su mediji pisali kako je Bilić bio itekako ljut na klub jer su mu ovi iza leđa prodali jednog od važnijih igrača, dok se ovi pravdaju time što su se riješili Hegazijeva ugovora koji je iznosio 80 tisuća eura tjedno i još su uz to dobili pet milijuna eura odštete.

Burno reagirao

Bilić je na koncu i sam komentirao ovaj potez kluba i poručio je kako je veoma razočaran i nezadovoljan.

“Želio sam da Hegazi ostane. Iskusan je, vrhunski profesionalac, kvalitetan igrač i zato sam htio da ostane. On je htio ostati, ali onda se nešto dogodilo i on je otišao, iako me klub uvjeravao da će ostati. Tako da prodaja njega sigurno nije bila moja odluka. U subotu smo imali taktički trening za Brighton, na kojem mi je Hegazi bio u prvoj momčadi za ovu utakmicu, kao što je igrao i cijeli prošli meč, tjedan dana ranije protiv Burnleya. U klubu su me uvjeravali da će ostati. I onda se dogodilo to što se dogodilo. Iznenada, jučer. Naravno da nisam zadovoljan, naravno da nisam. Jako sam razočaran, jer trebamo igrače. Naravno, postoji ekonomska strana posla, ali mi smo nogometni klub i nogometna momčad i moramo zadržati naše najbolje igrače”, izjavio je Bilić.