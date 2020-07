BILIĆ UGROZIO PLASMAN U PREMIERSHIP I OTKRIO U ČEMU JE PROBLEM: ‘Neću se žaliti, ali ne pamtim je li se ovo prije ikada dogodilo’

U derbiju protiv Fulhama Bilić nije uspio doći do pobjede koja bi mu olakšala ulazak u elitno društvo

West Bromwich Albion, kojeg vodi bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić, odigrao je u 44. kolu engleske Druge lige 0-0 kod kuće protiv Fulhama i time umanjio šanse da se izravno plasira u Premiership.

U derbiju protiv Fulhama Bilić nije uspio doći do pobjede koja bi mu olakšala ulazak u elitno društvo, a Fulham je “nulom” ostao bez šansi za prva dva mjesta. Dva kola ostala su do kraja Championshipa, Bilić zaostaje dva boda za vodećim Leedsom, dok trećeplasiranom Brentfordu bježi četiri boda. I Leeds i Brentford imaju po utakmicu manje. Dvije najbolje momčadi ulaze u Premiership, a treća će se dobiti u dodatnim kvalifikacijama sljedeće četiri najbolje ekipe Championshipa.

‘To je naš problem cijele sezone’

Nakon utakmice, Bilić je novinarima, odnosno javnosti, pokušao objasniti što se zapravo dogodilo i kako planira izboriti plasman u elitni rang.

“Ako ne uzmem u obzir rezultat, ponosan sam na igru svoje momčadi bila je to dobra utakmice, derbi, prava natjecateljska. Bila je to muška predstava s obje strane. U prvom poluvremenu oni su imali inicijativu i to mi se nije svidjelo, ali dobro smo se branili. U drugom dijelu smo zadržali koncentraciju, ali imali puno više od igre i bili bolji od njih, ali nismo zabili. To je naš problem kroz čitavu sezonu, stvaramo više prilika od protivnika, ali ne uspijevamo zabiti”, kazao je Bilić.

Naglasio je potom kako će sljedeći tjedan zapravo biti ključan. “Ovo je bila važna utakmica za nas i bez obzira što nismo slavili još uvijek imamo sve u svojim rukama. Sad nas čeka možda i najvažniji tjedan u našim karijerama, to sam rekao i momcima. Težak je ovo ritam i ne želim se žaliti, ali odigrati pet utakmica u 13 dana… ne sjećam se da se to ikada dogodilo”, završio je Bilić.

