[FOTO] BILIĆ PRED ČITAVOM ENGLESKOM JAVNOSTI OBJAŠNJAVAO RAZLOGE SVOJE FRUSTRACIJE: Stao pred kameru i počeo

‘Siguran sam da nisam psovao, samo sam mu objasnio situaciju kod prvog gola’

U prvoj utakmici 2. kola engleskog nogometnog prvenstva Everton je na svom Goodison Parku u subotu poslijepodne svladao West Bromwich Albion s uvjerljivih 5:2 (2:1), a bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić bio je udaljen s klupe gostiju nakon prvog poluvremena zbog prigovaranja sucu.

Crveni poremetio planove Biliću

Nekoliko minuta ranije WBA je ostao s desetoricom na travnjaku jer je isključen Kieran Gibbs zbog udaranja . Bilić je pretjerao s prigovaranjem pa je i sam zaradio crveni karton dok je pratio suca Mikea Deana na putu prema svlačionicama i vikao na njega. Ušao je Nane u oštru verbalnu raspravu što mu je i donijelo isključenje.

Nakon dvoboja Bilić je davao izjave za engleske medije. Na pitanje novinara BBC-a što je bio izvor tolike frustracije, Splićanin mu je odgovorio: “sve”…

“Toliko smo pogrešaka napravili, ne možemo takve pogreške raditi. I taj crveni karton, dečki su razočarani. Gibbs je napravio faul za crveni karton. Reagirao je na ono što je James njemu napravio, rekao sam mu da ne smije to raditi. Što se tiče mog crvenog, ne znam ima li snimka, ali nisam ništa napravio. Bilo je dosta frustracije, pogotovo na kraju prvog dijela”, rekao je Slaven Bilić i napravio:

‘Žalio sam se i mislim da kao menadžer imam svako pravo na to’

“Žalio sam se i mislim da kao menadžer imam svako pravo na to, i sad mi govore da je njihovom prvom golu prethodio faul za nas. Bilo je poluvrijeme, prišao sam sucu, a on je odlazio. Pokušao sam mu objasniti na frustrirajući način, ali mislim da nisam pretjerao. Siguran sam da nisam psovao, samo sam mu objasnio situaciju kod prvog gola. VAR je mogao vidjeti da je bio faul u početku akcije. Ako imate osam očiju koje gledaju istu snimku, morate to vidjeti. Kao menadžer sam htio čuti objašnjenje i smatram da imam pravo na to, ali nisam ga dobio. Što se tiče moje ekipe, bili smo tako dobri u igri s loptom i bez lopte. Moramo limitirati pogreške, oni imaju nevjerojatno kvalitetne igrače i tako su pobijedili, no vidio sam puno pozitivnih stvari”.