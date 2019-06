BILIĆ PONOVNO ZALUDIO ENGLEZE: Nema tko ne čita i priča o njemu; bivši izbornik progovorio o najvećoj mrlji svoje karijere

‘To je onaj istinski nogomet’

Iako je klub pao u drugi razred engleskog nogometa, Slaven Bilić nije mogao odbiti ponudu West Bromwich Albiona i povratak u engleski nogomet, onaj koji ipak najviše voli. Bivši hrvatski izbornik, jedan od naših najistaknutijih nogometnih trenerskih imena, potpisao je dvogodišnji ugovor i sad kreće u svoju novu avanturu, ovog puta po prvi put u drugom razredu engleskog nogometa, popularnom Championshipu…

SLAVEN BILIĆ OTKRIO KOGA JE MORAO ODBITI DA BI DOŠAO U WEST BROMWICH: ‘Bilo je ozbiljnih ponuda, nisam morao doći tu’

‘To je onaj istinski, pravi nogomet’

Squawka News na svom Twitter profilu donosi izjave omiljenog hrvatskog trenera o Championshipu:

“To je onaj istinski nogomet. To je prava liga i pravi nogomet. Htio sam to osjetiti. Sjećam se kad sam gledao Leeds protiv Foresta. Mislim da sam u to vrijeme bio u Saudijskoj Arabiji i gledao sam tu utakmicu. Svom sam pomoćniku u tom trenutku rekao da to moram osjetiti”, kazao je Slaven Bilić o kojem ovih dana pišu gotovo svi britanski mediji…

Kratki boravak u Saudiskoj Arabiji

Tako se tabloid “Express and Stars” pozabavio s Bilićevim dijelom trenerske karijere u Al-Ittihadu, gdje u u veljači dobio otkaz nakon manje od šest mjeseci na klupi saudijskog kluba. Pa spomenuti pišu kako je “novi Albionov šef trajao samo pet mjeseci na Al-Ittihadu u Saudijskoj profesionalnoj ligi, te je smijenjen nakon što je osvojio tri od svojih 15 ligaških utakmica.

Kaže da je uzeo pravo bogatstvo na mjestu trenera u klubu, ali…

“Ali Bilić kaže da je uzeo pravo bogatstvo na mjestu trenera u klubu, ali i bio žrtva promjene strukture iznad njega.

‘Saudijski je bio drukčiji izazov”, rekao je Bilić.

‘Htio sam ostati, dobro je mjesto za život’

“Htio sam otići tamo, volio sam tu kulturu, htio sam ostati, dobro je mjesto za život, ljudi su vrlo prijateljski raspoloženi, potpuno suprotni onome što ljudi misle, onome što sam mislio. Htio sam ostati tamo tri godine, imao sam velike planove. Tamo je nogomet vrlo važan, vrata mogu biti 50 ili 60.000. Bio sam u velikom klubu. To je vrlo važno za grad i navijače i sve, slično kao u Turskoj”, kazao je Slaven Bilić.

‘Problem je što stalno mijenjaju odbor, a odbor mijenja upravitelje i trenere’

“Problem je što stalno mijenjaju odbor, a odbor mijenja upravitelje i trenere. I tako u krug. Bio sam dvostruko tužan kad sam dobio otkaz, jer smo već obavili težak posao”, zaključio je Slaven Bilić.