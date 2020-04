BILIĆ POKAZAO KAKAV JE GOSPODIN: Zbog ovog ga svi obožavaju; ‘Uvijek pitam igrače za zdravlje najmilijih. Nije im lako, neki su i sami’

Razgovaram s igračima da ih podsjetim što moramo učiniti, a što ne možemo zaboraviti u ovoj fazi mirovanja, te naravno pitati za zdravlje njihovih najmilijih. To je bitno’

Kolumnist britanskog The Suna Danny Higginbotham i menadžer West Bromwich Albiona Slaven Bilić prodiskutirali su o problemima u kojima se nogomet trenutno nalazi uslijed pandemije koronavirusa.

‘Moja ideja je da ih mentalno ne treniram, nego da ih samo održavam u formi’

“Moja ideja je da ih mentalno ne treniram, nego da ih samo održavam u formi. Za mene je bitno da ne dobiju na kilaži. Ako to učinu i ostanu fit, mogu igrati već za dva tjedna. Mislim da ćemo imati pripremno razdoblje od deset dana do tri tjedna i za mene je to dovoljno. Dva puta sam bio s Hrvatskom na Eurima, gdje imate samo tri tjedna za pripremu. Nije idealno, ali svi imamo isti problem. Moji nogometaši za sad odlično reagiraju. S njima smo u stalnom kontaktu, posebno kondicijski treneri koji prate njihov rad. Razgovaram s igračima da ih podsjetim što moramo učiniti, a što ne možemo zaboraviti u ovoj fazi mirovanja, te naravno pitati za zdravlje njihovih najmilijih. To je bitno”, kazao je za The Sun Slaven Bilić koji je tako ponovno pokazao kakav je čovjek i gospodin.

‘Izuzetno je teško. Neki su otišli kući, ali neki ne mogu i sami su’

Na novinarsko pitanje koliko je to psihički teško za igrače ovakva faza dugotrajnog mirovanja, Nane je kolumnisti Dannyju Higginbothamu rekao:

“Izuzetno je teško. Neki su otišli kući, ali neki ne mogu i sami su. Moraju biti ovdje i moraju strpljivo čekati da se ovo završi, jer ne znamo kada ćemo se vratiti na teren. Nikome nije lako jer za to nitko nije bio spreman”.

Koliko se trenerska uloga Slavena Bilića promijenila u ovo vrijeme?

“Najveći problem je to što se ne zna kad će se prvenstvo nastaviti”, ističe Slaven Bilić i nastavlja:

‘Imali smo plan prije prekida Championshipa koji je bio sjajan, ali…’

“Imali smo plan prije prekida Championshipa koji je bio sjajan, ali nekako u isto vrijeme sam rekao “a što ako se prvenstvo ne nastavi?” Tada je bolje im reći da ne rade ništa ozbiljno nekoliko tjedana”.

Mnogo se diskusija vodi o financijskim posljedicama koje će nogomet imati nakon pandemije koronavirusa. Što Slaven Bilić misli, koliko će se nogomet promijeniti?

“To nije samo slučaj u nogometu. Baš kao što ne mislim da će vrijednost Ferrarisovih ili Mayfair stanova pasti, bit će dovoljno klubova za kupovinu onih iz rubrike crème de la crème. Mbappe, Messi, Ronaldo – oni nikada neće izgubiti na vrijednosti. Ali ‘normalni’ igrači će patiti. Mislim da će biti puno posudbi igrača ili razmjena kao u NBA. Također mislim da će se povećati provizije agenata”, ističe Nane i dodaje:

‘Nije vrijeme za razmišljanje o individualnosti’

“Jedini način da se ova sezona završi na pošten i legalan način je omogućiti klubovima da zadrže svoje igrače. U pravu ste, igrači bi riskirali, ali za mene su klubovi prioritet. Ti su klubovi bili tu za njih kad su im davali ugovore. Nije vrijeme za razmišljanje o individualnosti. Morate se žrtvovati zarad nogometa jer bez klubova ne bismo mogli igrati”.

Ali, što ako se sezona ne može završiti? U Championshipu WBA je drugi. Neki su mišljenja da bi oni na trenutnim mjestima trebali biti promovirani u daljnje lige u svim aktualnim engleskim razredima nogometa, bez ispadanja.

‘Trebali bismo pokušati učiniti sve kako bismo dovršili sezonu’

“Trebali bismo pokušati učiniti sve kako bismo dovršili sezonu, čak i ako se razvuče tekuća sezona do rujna. U Njemačkoj i Italiji planiraju započeti s treninzima početkom svibnja. U većini je zemalja sve bolje glede koronavirusa, hvala Bogu. Ako ne možemo započeti ili završiti sezonu do rujna, cijeli će svijet imati puno važnijih stvari o kojima treba brinuti.

Sviđa mi se ideja, ali nije važno što je West Brom sada u dobroj poziciji, volio bih da je završimo na terenu i da na sportski način sve to potvrdimo”, ističe bivši izbornik Hrvatske.

‘Našao sam novu rutinu i ona je važnija od nogometa’

Kolumnist Danny Higginbotham pohvalio je Bilićevu energiju i upitao omiljenog Hrvata kako se nosi svakodnevno s takvom količinom energije?

“Našao sam novu rutinu i ona je važnija od nogometa. Svi zajedno doma doručkujemo, što se rijetko događa kad je situacija normalna. Uživam u igranju s djecom i jedna od mojih kćeri trenutno ne ide u školu, pa moram s njom raditi matematiku i engleski.

Šetam psa i imam stroj za vježbanje iz našeg trening kampa. Znate, one sitnice za koje su nam svi govorili da su važne u životu. Moramo gledati filmove ili čitati romantične knjige kako bismo ih se podsjetili. Pročitaš knjigu i kažeš da je važna, ali onda se vratiš normalnom životu. Sad ga živimo i super je. Ali, naravno, iz pogrešnog razloga, a to je grozno”.

‘Nogometaši vole pomagati’

I za kraj Slaven Bilić je izjavio:

“U svojih 35 godina kao profesionalac uvjerio sam se više puta da nogometaši vole pomagati. Ponekad ih morate podsjetiti na to jer žive u drugom svijetu, ali znam da vole. Kad sam razgovarao s vodstvom u West Bromwichu oko situacije s koronavirusom, igrači su također zvali i rekli da ne žele da zaposlenici kluba, kao i ostali oni koji nisu igrači, izgube niti mali dio svojih plaća.

Igrači i uprava su više nego spremni dati od svojih plaća kako se naše ne bi dirale. To je minimum što mislim da bi igrači trebali učiniti. Ali kao i svi drugi, oni ne vole da ih se stavlja u kut. U svakom životnom području imate ljude koji su uskogrudni i pohlepni, ali u nogometu ne možete razgovarati o tome, jer nogometaši vole pomagati”.