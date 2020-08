BILIĆ OBJASNIO NIJEMCIMA ŠKAKLJIVU SITUACIJU S THOMPSONOM I NEUEROM: ‘To nije desničarska pjesma’

Trener West Bromwich Albiona i bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Slaven BIlić, trenutno je na zasluženom odmoru nakon što je uveo svoj klub u elitni rang engleskog nogometa.

Ipak, na odmoru su ga uhvatili njemačko novinari sa Sporta 1 i tražili ga da komentira nadavnu škakljivu situaciju s Manuelom Neuerom koji je boravio u Hrvatskoj i u jednom kafiću pjevao pjesmu Marka Perkovića Thompsona “Lijepa li si”. Njemački su ga mediji napali i optužili da je pjevao “desničarsku” pjesmu, a Bilić je sada objasnio da to nije baš tako.

Manuel Neuer singing "Lijepa Li Si" is a unique thing to see.

Maybe he's preparing for the Eternal Derby? 🤨 pic.twitter.com/rXbEnNMARQ

— 🇭🇷Croatian Football🇭🇷 (@CroatiaFooty) July 12, 2020