BILIĆ O MODRIĆEVOJ NAGRADI: ‘Po meni je Messi najbolji nogometaš na svijetu, ali za Luku sam odavno znao da ima nešto više’

Luka Modrić je of FIFA-e proglašen najboljim igračem na svijetu

Nakon što je Luka Modrić osvojio FIFA-inu nagradu The Best, nistu prestale stizati čestitke i reakcije, kako od sadašnjih i bivših suigrača, trenera, političara i ostalih igrača. Posljednji u nizu je Slaven Bilić, pod kojim je Modrić debitirao za reprezentaciju i koji ga je vodio na dva Europska prvenstva – 2008. u Austriji i Švicarskoj i 2012. u Poljskoj i Ukrajini.

“Ha, što reći a da već nije rečeno… Gledao sam, naravno, s posebnim guštima, prijenos iz Londona. Ma to je senzacionalno, hej, najbolji svjetski igrač, naš Luka, iz Hrvatske, strašno, strašno”, rekao je Bilić za SN.

“Iskreno rečeno, s jedne je strane to izuzetna stvar, a s druge mi je to skoro pa i očekivano. Mislim da ni Luka, a ni mi svi, nismo još svjesni dimenzije tog osvojenog trofeja. Jednog dana postati će nam svima jasnije što to u svijetu nogometa zapravo znači”, dodao je.

“Po meni, Leo Messi je najbolji nogometaš na svijetu, nema tu priče. No, ovo je bila Modrićeva godina. I to ne samo zato jer igra sjajno, načinom i elegancijom koji nemaju pandana. Modrić je oličenje timskog igrača, podređen kolektivu, predan momčadskom interesu, a istovremeno je pošten, fer igrač, kojeg zbog emocije ljudi širom svijeta doživljaju dragim igračem.”, rekao je bivši izbornik.

‘Tko je uopće mogao i pomisliti to’

“Nećete me sada pitati je li se moglo tada nazrijeti gdje će dogurati… Tko je mogao uopće i pomisliti da bi Modrić jednog dana biti proglašen najboljim igračem svijeta. Objektivno, od prvog dana kad smo ga uključili u mladu reprezentaciju, a bio je mlađi od nekih drugih kao Ljubojević, Tomić, Vranjić, spoznali smo da Luka ima nešto više.

Eto, spomenuta tri igrača bili su po statusu jači, kapetani, ali s Asanovićem sam analizirao stvari i zajednički smo zaključili da vrpcu odmah predamo Modriću. On tada nije bio naš najbolji igrač, recimo Eduardo je bio tog trena jači, ali zapravo je odmah postao glavni igrač”, zaključio je Bilić.