Slaven Bilić povukao je svoje prve poteze prije nove sezone Premier lige, u kojoj će ubrzo nastupati sa svojim West Bromwichem.

Bivši izbornik Hrvatske doveo je sjajnog Gradyja Dianganu iz svog bivšeg kluba West Bromwicha.

Mladi 22-godišnji ofenzivni veznjak odigrao je proteklu sezonu na posudbi u West Bromu, a zabio je osam golova. Dovoljno je to bilo da klub na njega potroši najviše novca u povijesti.

No Bilićev bivši kapetan u West Hamu, kojeg je Hrvat nedavno vodio u Premier ligi, nije baš dobro reagirao. Mark Noble napisao je na svoj Twitter da ogorčen. ljut i tužan jer taj sjajni igrač odlazi iz njihovog kluba.

As captain of this football club I’m gutted, angry and sad that Grady has left, great kid with a great future!!!!! https://t.co/oNPPEp8Pt6

— MARK NOBLE (@Noble16Mark) September 4, 2020