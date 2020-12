Njihov trener Neil Lennon mogao bi uskoro napustiti klupu, tako da će se tu otvoriti mjesto za Bilića

Hrvatski strateg Slaven Bilić više nije trener engleskog premierligaša West Bromwich Albiona, objavio je klub u srijedu na svom internetskom portalu, čime su potvrđena nagađanja da ni sinoćnji bod osvojen kod Manchester Cityja nije bio dovoljan za smirivanje nezadovoljstva vlasnika WBA ostvarenim rezultatima u ovoj sezoni.

“West Bromwich Albion se danas razišao s glavnim trenerom Slavenom Bilićem. Pomoćni treneri Dean Računica i Danilo Butorović te trener prve momčadi Julian Dicks također napuštaju klub. Albion zahvaljuje Slavenu i njegovoj trenerskoj ekipi za njihove napore i ostvarenoj promociji u prošloj sezoni te im želi svako dobro u budućnosti”, stoji u službenom priopćenju momčadi koja se nalazi na predzadnjem mjestu Premier lige sa sedam bodova iz 13 nastupa.

VJEROJATNO NI BILIĆ NIJE OČEKIVAO DA ĆE SE ON JAVITI: Trener Manchestera komentirao otkaz – ‘Ovo je očito bio kratkoročan posao’

Velika želja Celtica

No već se nagađa gdje bi Slaven Bilić mogao nastaviti svoju karijeru. Portal Celts Are Here, koji pomno prati zbivanja u slavnom škotskom klubu Celticu, objavio je već nagađanje kako bi zeleno-bijeli mogli uskoro Bilića kontaktirati za posao trenera.

Njihov trener Neil Lennon mogao bi uskoro napustiti klupu, tako da će se tu otvoriti mjesto za Bilića. Nije ova želja Celtica neka novost, pokušali su oni Bilića dovesti više puta, u posljednjih deset godina Bilić je, zapravo, velika želja Celtica.