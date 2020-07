Bilić je u odličnoj poziciji da osvoji Championship, na prvom je mjestu i nije nemoguće da se ovakav scenarij odigra pred našim očima. Kakva bi to priča bila

Kakva bi to priča bila. Slaven Bilić protiv svih izgleda i predviđanja osvaja engleski Championship i promovira svoju momčad u elitni rang engleskog nogometa.

No ne samo to. Dolazi sa svojim West Bromwichem na Wembley i uzima moćnom Liverpoolu trofej uoči starta sezone. Bila bi to lijepa priča koja bi se mogla i ostvariti.

Naime, kako piše magazin The Times, Englezi planiraju izvesti još neviđen plan. Kako je koronakriza poremetila planove, engleski superkup ili, kako ga oni službeno zovu, Community Shield, trebale bi odigrati momčadi koje osvoje Premier ligu i Championship.

Promjena pravila

Inače tu utakmicu odigravaju pobjednik FA kupa i pobjednik Premier lige, no to je ove godine teško jer će vjerojatno neki od pobjednika FA kupa biti zauzet igranjem europskih utakmica. Manchester United je u Europskoj ligi, a Manchester City u Ligi prvaka, a oni su glavni favoriti za osvajanje ovog natjecanja.

