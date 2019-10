BILI SU OVO NAJVEĆI SKANDALI U POVIJESTI VATRENIH: ‘On je htio biti važan, a Bišćanova epizoda posebna je priča’

‘Mislim da je to dobar potez izbornika Dalića vraćanje Duje Ćaleta – Cara u reprezentaciju. U svakom slučaju taj dečko je pogriješio’

Srebrni hrvatski stoper Duje Ćaleta – Car (23.) ponovno je u reprezentaciji Hrvatske, u starom jatu, rekli bi smo. Izbornik Zlatko Dalić ga nije zvao za zadnje dvije akcije, bila je to “odgojna mjera“ za otkazivanje nastupa za mlade na Euru u San Marinu, no pet mjeseci na ledu bilo je dovoljno kako bi naučio lekciju.

Lekcija je bitna zbog sadašnjosti i – budućnosti!

Ona je bitna ne samo zbog ovog slučaja, nego i zbog svih ostalih. I onih koji su trenutno u reprezentaciji, kao i zbog igrača koji će sutra biti u prilici da igraju za nacionalnu momčad. Nakon što smo postali svjesni da ćemo u odlučujućoj utakmici za plasman na Euro 2020. protiv Slovaka 16. studenog na Rujevici igrati bez glavnog stoperskog dvojca Lovren – Vida, mnogi su p(r)ogledali prema Marseilleu i Duji Ćaleti-Caru.

Mladi stoper bio je stalni dio Vatrene ekspedicije punih godinu dana, sve do lipnja ove godine kad je napravio glupost i otkazao nastup na Euru U-21, službeno jer je tako tražio Marseille, a po mnogima zato što je bio ‘jako umoran’ nakon naporne sezone. Kakva god istina bila, izbornik ga je odmah ‘zamrznuo’ i Ćaleta-Car nakon toga više nije dobio poziv za Vatrene.

Vatreni desetkovani u obrani

Izbornik je nekoliko puta naglašavao kako “on zna s takvima”, ali svoj autoritet više nije mogao (htio?) graditi u situaciji kad je reprezentacija desetkovana u obrani. Nitko se ne smije kockati s rezultatima Vatrenih. Situacja je takva da nam treba svaki zdravi igrač u obrani. Mjesta propustima nema, u pitanju je nastup na kontinentalnoj smotri. Svjestan je toga i Dalić. I nitko, ali ama baš nitko, ne smije biti iznad interesa reprezentacije Hrvatske. No isto tako, nije dobro biti isključiv i ne gledati širu sliku, odnosno prema budućnosti. A Duje Ćaleta – Car igrač je koji bi u budućnosti trebao biti jedan od nositelja igra hrvatske nogometne reprezentacije. Posebno u obrani. Upitali smo bivšeg izbornika Hrvatske, Austrije i Albanije Herr Otta Barića je li Dalić napravio dobar potez što je na posljednje eurokvalifikacijsko okupljanje za nastup na kontinentalnoj smotri najboljih 2020. pozvao Duju Ćaleta – Cara?

‘To je dobar potez izbornika Dalića’

“Mislim da je to dobar potez izbornika Dalića. U svakom slučaju taj dečko je pogriješio. Međutim, on nije mogao drugačije jer nije bio siguran da neće zbog toga stradati u klubu. To nije Duje dobro napravio i mislim da ga je izbornik dobro pustio jedno izvjesno vrijeme, ostavio na hlađenju. S obzirom da ga je ovaj zamolio itd, Dalićeva odluka je po meni ispravna. Na kraju krajeva, lako je nekog otpisati ali teško ga je vratiti“, kazao nam je na temu Duje Ćaleta – Cara Otto Barić i dodao:

“Dalić je to učinio za dobrobit reprezentacije. Nema to veze i nije Dalić sebi pozivanjem Ćaleta – Cara srušio autoritet. Pa, kud bi došli kad bi svaki potez gledali samo kroz prizmu pitanja autoriteta. To je posao u kojem je svaki dan drugačiji. U nogometu se situacija brzo mijenja i u nekim trenucima moraš drugačije postupiti. Vjerojatno izbornik ne bi tako postupio da u ovom trenutku stvarno ne treba sve raspoložive igrače. Nema ništa teže nego stvoriti centar obrane bez ddva važna igrača koja su stalno igrali”.

Poznata je Barićeva situacija s bivšim hrvatskim nogometašem i reprezentativcem Anthonyjem Šerićem, koji je bio dio one slavne generacije Vatrenih koja je 1998. osvojila broncu na SP-u u Francuskoj. Barić ga nije htio više zvati u reprezentaciju jer je ovaj u jednom intervjuu u Slobodnoj Dalmaciji rekao kako je Barić “seljak kojem su se tresle gaće u razgovoru s engleskim izbornikom Erriksonom“. Dogodilo se to u rujnu 2003. godine, a izjavu je prenijela Slobodna Dalmacija 4. rujna.

Šerić je tada bio izjavio kako ga je revoltiralo što ga je izbornik popljuvao a već pet godina je standardan u klubovima u kojima je igrao: Brescii, Veroni i Parmi u kojoj je tad igrao. Izjavio je kako nije želio da tako ispadne, ali i kako je bio jako ljut i nije se mogao suzdržati…

‘Šerić u to vrijeme ničim nije zaslužio da bi bio važan reprezentativac’

“Radi se o tome da je Šerić u to vrijeme bio i ostao prosječan igrač. No, nije ni važno da li je on bio prosječan ili ne. Radi se, naime, o tome da je Šerić htio da, ne znam, valjda bude važan u novinama. Znate, nikad nisam volio takve igrače. Igrači se moraju dokazivati na terenu. Šerić u to vrijeme ničim nije zaslužio da bi bio važan reprezentativac. Naravno da ga ja nakon toga, ako se uzme u obzir kako se ponio, nisam ‘niti čudo niti vidio’. To je pitanje igrača. Ako si netko dozvoli da nešto kaže što nije normalno, onda ga je najbolje prešutiti i ne čuti za njega. Šerić je dnas zaboravljen, a ja nisam”, naglasio nam je Otto Barić i dodao:

“Slučaj Šerića nema veze sa slučajem Ćaleta – Cara. Duje je mlad igrač. Znam situaciju kad je odlazio iz Salzburga. Ipak je išao u veliki klub. On je znao da nije idealan nogometaš, znao je da će morati naporno vježbati, raditi, trenirati. Na neki način je došao u situaciju da se boji kluba, da ne bi opet neigrao itd. To je normalno i zato je Dalićeva gesta ispravna”.

Epizoda s Bišćanom

Još jedan slučaj iz Barićeve ere na klupi Vatrenih bio je i onaj Igora Bišćana. Sadašnji izbornik U-21 Hrvatske preko noći je pobjegao Bariću s priprema. Ta, kako ju je Barić nazvao “epizoda”, bila je Bišćanov “nestanak” četiri dana prije utakmice protiv Bugarske. Jedna od teorija je bila da mu je Herr Otto obećao mjesto u početnih 11 pa kada je Bišćan vidio da ga nema, dao je gas i odlutao u zagrebačku noć… Zamolili smo Herr Otta da nam evocira uspomene na tu “epizodu”…

“Vrlo jednostavno. Ne bih puno htio o tome govoriti. Odlučio sam njega uzeti u reprezentaciji. Gledao sam ga na jednoj utakmici u Ljubljani kad je igrao Liverpool. Pozvao sam ga na okupljanje i nakon jedno mjesec dana je bila utakmica. On je došao na okupljanje i navečer su ga pozvali iz Zagreba i on je otišao s priprema. Znam i tko ga je zvao, nema sad veze tko, ne bih htio otkrivati. Sljedeće jutro nisam znao da je otišao. Tadašnji predsjednik HNS-a Vlatko Marković, mi smo bili prijatelji inače, ustanovili smo da ga nema. I ja i Vlatko smo samo rekli ‘hvala lijepa, ali nama ne trebaju igrači koji odlaze s priprema’. Meni uopće nije bilo važno kuda je on tada otišao. Jedino što je bitno je to da on nikako nije smio otići”, zaključio je Herr Otto Barić.

Vrijedi spomenuti kako hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, vodećoj u skupini E, treba još samo bod za plasman na Euro sljedeće godine.