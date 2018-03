‘BILA BI TO ZA NAS VELIKA VEČER’: Izbornik Kosova otkrio što želi od utakmice na Maksimiru

Nogometne reprezentacije Hrvatske i Kosova sučelit će se u Maksimiru u subotu s početkom u 20:45 sati u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo kojem će sljedeće godine domaćin biti Rusija.

U pitanju je ogled 7. kola skupine I kojeg domaćin očekuje kao vodeća momčad ljestvice s 13 bodova dok je Kosovo na dnu ljestvice s jednim osvojenim bodom.

Sportske novosti donose misli izbornika reprezentacije Kosova pred nadolazeću utakmicu:

“Za nas je ta utakmica u Maksimiru velika stvar. Sučelit ćemo se s jednom sjajnom reprezentacijom, momčadi koja ima toliko svjetskih klasa da ih ne možeš ni nabrojati i za nas je to veliki izazov. Kao što je svaka utakmica u ovim kvalifikacijama novo dokazivanje”, kazuje Albert Bunjaku.



Svakim danom sve bolji

“Vidite, mi još učimo, iz svake utakmice izvučemo neko novo iskustvo. Nama je novost da igramo dvije utakmice u tri dana, igrali smo tako prošli put s Hrvatskom u Albaniji, pa smo putovali u Ukrajinu. Sad idemo u Zagreb pa se vraćamo kući i igramo s Finskom. Nije to lako organizirati i isplanirati, možda se nekom čini jednostavno, ali nije baš tako. Također, mislim da smo mogli i trebali imati još koji bod, odigrali smo nekoliko dobrih utakmica, izostalo je i sreće, a bez nje teško možeš na nešto računati. Jasno, nisam ni ja najsretniji s jednim bodom, međutim, osjećam da napredujemo, da smo svakim danom, svakim treningom sve bolji”, dodao je i nastavio najavom maksimirskog ogleda:

U Maksimiru pružiti maksimum

“Želimo odigrati što bolju utakmicu, vidjeti gdje smo trenutno i možemo li se nositi s reprezentacijama poput Hrvatske. Naravno, s nadom da možemo nešto i uzeti, bila bi to velika večer za nas kad bismo iz Zagreba otišli bez poraza. Hrvatska je, opet ću reći, daleko najbolja u skupini, to ne treba ni naglašavati, ali izgubila je na Islandu i zakomplicirala si poziciju. Island je možda u boljoj situaciji trenutno, puno toga će reći utakmica Turske i Hrvatske, to je za vas ključan susret. Ako pobijedite, onda vjerujem da ćete ipak biti na vrhu skupine, ako ne… Znate, kako se kaže, u nogometu ne pobjeđuje uvijek najbolji.”

Nema Bunjaku namjere odmarati pojedince za nadolazeći ogled protiv Finske s kojom je Kosovo bodovno izjednačneno:

“Ja nemam taj luksuz da mogu odmarati igrače, da mi ne igra Modrić, pa stavim Kovačića. Imam ove koje imam, neki ne igraju dovoljno u klubovima, neki su bili ozlijeđeni… Za nas nema važne i manje važne utakmice, u svakoj moramo pružiti maksimum. Tako će biti i u Maksimiru, nećemo sad razmišljati o Finskoj, već samo o tome kako da se što bolje odupremo Modriću i društvu.”