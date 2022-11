UŽIVO

SuperSport HNL, 16. kolo

Split, stadion Poljud

Hajduk - Osijek 0:0

Hajduk: Sentić, Mikanović, Awaziem, Simić, Melnjak, Grgić, Vuković, Krovinović, Čolina, Sahiti, Livaja

Osijek: Ivušić, Gržan, Barišić, Žaper, Leovac, Caktaš, Nejašmić, Jugović, Kleinheisler, Beljo, Mierez

16.40 Stigao je i sastav Osijeka, Mierez je u vrhu napada.

16.30 Stigao je sastav Hajduka. Karoglan kreće s livajom u napadu, a Biuk je završio na klupi.

U derbiju HNL-a u subotu (17.30) se na Poljudu sastaju drugoplasirani Hajduk i trećeplasirani Osijek.

Bijeli su u posljednjem kolu odigrali neodlučeno protiv Lokomotive i propustili se približiti prvoplasiranom Dinamu i sada će se pokušati vratiti na pobjedničke staze protiv Osijeka koji se preporodio pod vodstvom novog trenera Renea Pomsa i u posljednjem susretu srušio aktualnog prvaka Dinamo.

Utakmicu je u petak na press konferenciji najavio trener Hajduka Mislav Karoglan.

"Atmosfera je dobra. Analizirali smo stvari koje nismo dobro radili u Kranjčevićevoj. Napravit ćemo sve za pobjedu. Posljednje utakmice Hajduka i Osijeka su bile dosta tvrde. Ne bih bio zadovoljan s bodom. Hajduku je pobjeda uvijek imperativ.", rekao je Karoglan, a trener Osijeka Poms je poručio:

"Ako smo na maksimumu možemo pobijediti svakoga u HNL-u i to je naš fokus. Želimo momčad dovesti do najviše moguće razine, a onda se protiv svakoga možemo boriti za pobjedu. To je cilj. Hajduk ima odlučnu momčad, sjajne individualce, ali ako smo na maksimumu imamo velike izglede napraviti nešto."