BIELSA PRIMIO 6 KOMADA OD UNITEDA, PA BRILJIRAO: Njegovim riječima vrište svi na Otoku; ‘Pokušavaju destabilizirati momčad’

Menadžer Leeds Uniteda Marcelo Bielsa je na press-konferenciji u četvrtak uoči Burnleyja u nedjelju, čak 41 minutu objašnjavao kako je njegova momčad bila bolja od Manchester Uniteda u visokom porazu rezultatom 6:2 proteklog vikenda.

Bielsa je uvjeren kako su njegovi nogometaši bili bolji od Man Uniteda, iako su do 37. minute gubili rezultatom 4:0, a u pobjedi momčadi Ole Gunnara Solskjaera najviše su se istaknuli Bruno Fernandes i Scott McTominay s dva pogotka svaki.

Šef Leedsa Bielsa optužio je dio medija da pokušavaju destabilizirati njegovu momčad nastavljajući propitivati ​​njegov stil igre.

Bielsa je na svoju konferenciju za novinare stigao prije nedjeljne domaće utakmice Premier lige protiv Burnleyja naoružan odgovorima na kritike Leedsa nakon prošlotjednog teškog poraza u Manchesteru.

Argentinac je novinarima putem video konferencije prezentirao statističke podatke s utakmice na Old Traffordu, a onda i napao Garyja Linekera zbog njegova tweeta tijekom nedjeljne utakmice.

“Leeds je zabavno gledati, ali je protiv njih još zabavnije igrati”, napisao je bivši engleski nogometaš, a danas TV voditelj koji je ubrzo dočekao Bielsin odgovor…

Leeds are really fun to watch, but they’re even more fun to play against.

— Gary Lineker (@GaryLineker) December 20, 2020