BEZOBRAZNI BIG SAM, NIČIM IZAZVAN, RASPALIO PO SLAVENU BILIĆU: ‘Ja nikada ne bih napravio to što je on napravio’

Hrvatski trener i bivši izbornik, Slaven Bilić, dobio je otkaz u West Bromwichu još prije dva mjeseca i to zbog toga što je u 13. kola Premiershipa osvojio samo sedam bodova. Međutim, njegov nasljednik, Sam Allardyce, radi još gori posao i uglavnom niže samo poraze, ali o njegovu otkazu za sada još nema govora i štoviše, još je engleski trener veoma bezobrazan prema svom prethodniku.

Bilića je u jednom od nedavnih intervjua nazvao “profiterom”.

“Opet ne spavam, ali to je ono na što sam navikao i što je pravilo u mojoj karijeri. Mogao sam biti tamo gdje je sada Slav i zarađivati Bog te pitaj koliko milijuna, ali nema šanse da bih napravio ono što je uradio Bilić: otišao u Kinu samo zbog novca. Umjesto toga želim ispuniti najveće izazove u Premiershipu, najjačoj ligi svijeta”, prenio je njegove riječi novinar BBC-ja Simon Stone.

Sam Allardyce on @WBA life: "I am not sleeping again. But that is the norm. I could be where Slav is now, earning God knows how many millions. But there is no way I want to go to China + do it for the money. I want to be in the best league in the world."

