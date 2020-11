DALIĆ JE DOBIO NOVE IGRAČE: No, jednog posebno čekamo da eksplodira, on je ključan iako kritiziran; ‘On si to ne smije dozvoliti’

Razgovarali smo s trenerom Intera iz Zaprešića, istaknutim nogometnim stručnjakom Tomislavom Ivkovićem (59)

Nakon viđenog jučer na Poljudu protiv Portugala, u posljednjem 6. kolu elitnog A razreda u grupi 3 Lige nacija, možemo samo reći kako, bez obzira na 2:3 poraz, je to bila najbolja predstava hrvatske nogometne reprezentacije ove jeseni u spomenutom natjecanju, uz možda prvih 40 minuta one rujanske pariške utakmice protiv Francuske.

STRUČNJAK O KOVAČIĆU NAKON MAESTRALNE PREDSTAVE PROTIV PORTUGALACA: ‘Možda on zbog toga inače ne izgleda tako dominantno…’

Kovačić odigrao najbolju utakmicu za Hrvatsku dosad

Vatreni su odigrali pravu natjecateljsku utakmicu u kojoj je briljirao u posljednje vrijeme često kritizirani zbog igre u reprezentaciji Mateo Kovačić s dva gola. Po onome što su pokazali u 90 minuta, od čega gotovo pola s igračem manje zbog isključenja Roga, zaslužili su pozitivan rezultat. Na kraju je bitno jedino što je Hrvatska ostala u elitnom razredu Lige nacija, a to možemo zahvaliti i Francuzima koji su pobijedili Švedsku 4:2.

Nije Zlatku Daliću bilo lako u ovom reprezentativnom ciklusu. Ne sjećamo se kad mu je toliko igrača otpalo, što zbog korone, što zbog ozljeda i žutih kartona. Stoga je protiv Portugalaca na travnjak poslao čak šestoricu novih. Posebnih problema je imao na stoperskim pozicijama, jer je za Portugal ostao praktički samo na Dejanu Lovrenu.

Razmišljao je izbornik započeti susret s Bornom Barišićem uz Lovrena na poziciji stopera ili s pravim stoperom, pa je odluka pala da krene s kapetanom Osijeka Milom Škorićem, kome je u nedjelju navečer aktivirao pretpoziv. I pogodio je u tome. Škorić je odigrao odličnu utakmicu, Lovren je imao nekoliko individualnih pogrešaka, ali obojica u tandemu zaslužuju ocjenu vrlo dobar.

Rog na ‘šestici’

Dugo je dvojio, razmišljao koga staviti i na tu famoznu šesticu odnosno na poziciju zadnjeg veznog i na kraju je prelomio da to bude Marko Rog.

Inače, Dalić je Portugalu suprotstavio momčad u 4-4-2 sustavu, koja je nominalno opet bila u rombu. No, za razliku od utakmice sa Švedskom u kojoj se Hrvatska više otvarala i izlagala riziku suparničkog kontranapada i brze tranzicije prema naprijed, u ovom dvoboju s Portugalom ona je koristila, igrala u gušćem, zgusnutom bloku. Tako se zapravo Portugalu omogućilo više inicijative na terenu, ali im se maksimalno zatvorilo sve prostore na našoj polovici. Teže su Portugalci tako igrali, nisu imali tu brzinu i motoriku s kojima su nas razvalili u Portu…

“Po meni je to sinoć protiv Portugala bila najbolja utakmica i najbolji dio, jer smo igrali sve na dijelove, ali ovo je možda protiv Portugala najduže trajalo. Najviše smo pokazali doduše, gdje smo bili stvarno dobri, je protiv Francuske 8. rujna na Saint Denisu u tih 40 i ne znam koliko minuta. Tada smo igrali baš dobro, hrabro, imali šansu i igru. Jučerašnji dvoboj bio je specifičan zato jer je igralo dosta novih igrača. Zaigrala je Hrvatska u sastavu u kakvom vjerojatno nikad više neće zaigrati. Portugalci, doduše, nisu bili na svom nivou, igrali su puno sporije. Nisu imali onu svoju uobičajenu igru gdje traže prostor, igru jedan na jedan. Međutim, i Hrvatska im je u tome kumovala. Portugalci su možda očekivali laki posao, ali mi smo im odnosom, karakterom, zalaganjem, borbenošću i agresivnošću poremetili ritam. I onda im je bilo teže ući u utakmicu u koju defacto nisu do kraja niti ušli. Vjerojatno su i sami bili iznenađeni takvim otporom Hrvatske”, kazao nam je u uvodu razgovora trener Intera iz Zaprešića, cijenjeni nogometni stručnjak Tomislav Ivković, i službeno najbolji trener HNL-a 2013. godine kad je vodio Lokomotivu, u izboru u kojem su sudjelovali članovi Nogometnog sindikata, te hrvatski reprezentativci, kao i počasni članovi.

Od 51. Hrvatska je igrala s igračem manje

Osvajač brončane medalje na Olimpijskim igrama u Los Angelesu s reprezentacijom Jugoslavije 1984. godine, vratar koji je bio dio one slavne generacije Dinama iz 1982. godine koja je osvojila naslov prvaka Jugoslavije, te koji je s Dinamom dvije godine prije osvojio i Kup, itekako je tražen sugovornik nogometnih zbivanja, od reprezentacije Hrvatske, preko naših klubova pa do Lige prvaka. Njegova riječ i stručnost imaju težinu.

Inače, Hrvatska je od 51. minute igrala s desetoricom jer je Marko Rog pomalo naivno dobio dva žuta kartona, premda je odigrao solidno na šestici, iza Modrića i Kovačića.

“Kad svemu što sam rekao dodamo i to da smo imali igrača manje na travnjaku, a opet da smo im zabili gol, imali još dvije prilike, onda možemo zaključiti da dečki koji su jučer igrali nisu na takav način zaslužili izgubiti. Ponavljam stalno, ne znam zbog čega se radi fama, stvara toliki pritisak oko tog ostanka u tom elitnom razredu Lige nacija. Pa to su utakmice koje je bolje igrati s većim i jačim reprezentacijama nego da igraš neke prijateljske utakmice s lakšim momčadima. Tu se igrači pokazuju i dokazuju na drugačiji način. U takvim susretima vidiš kako ti igrač reagira pod pritiskom, kakav je karakterno. Ja kao trener uvijek tražim pozitivne stvari kod svojih igrača, a pozitivna stvar u ovoj Ligi nacija je da uvijek netko ispliva”, objašnjava nam Tomislav Ivković.

Dalić ove jeseni proširio kadar

Zlatko Dalić je ove jeseni proširio kadar, ima nove igrače, dobio je neke, doduše ne i sve odgovore, ali veseli da su se na reprezentativnoj sceni pojavili neki koji su pokazali da se na njih itekako može računati. Na stranu što je Hrvatska odigrala loše Ligu nacija, završila natjecanje s gol razlikom 9-16.

“Isplivao je mali Bradarić, Vlašić još u prošloj, prvoj Ligi nacija. Onaj tko ima kvalitetu uvijek će isplivati. Nikakva tragedija, katastrofa ne bi bila da smo ispali u niži razred Lige nacija. Nije to da nismo otišli na Europsko ili Svjetsko prvenstvo. U tom slučaju možemo govoriti o nekom neuspjehu, ali ovo… Razbistrili su si razmišljanja, poglede, Dalić sigurno zna vrijednosti većem broju igrača nego što je to bio slučaj prije. Zna kostur koji mu je otprije, zna igrače kojima može više vjerovati, zna i one kojima više ne može vjerovati… Itekako dobro zna koji su mu igrači dali svoje, a koji nisu. Ima sad u svakom slučaju puno jasniju i bistriju situaciju”, govori nam Ivković.

Domagoj Bradarić, Filip Uremović, Dario Melnjak, Marin Pongračić, Ante Budimir samo su neki od novih igrača koje je Dalić adekvatno koristio, a koji su pokazali da mogu i znaju, te da se na njih može računati. Neki više doduše, neki manje…

“Dobro, ja sam vam oprezniji što se toga tiče. Jer, poznato je kako Hrvati dosta brzaju u hvalospjevima. Sad govorimo ne o klupskim igračima, nego o reprezentativcima koji ipak moraju igrati na nekom drugom nivou, a ne na nivou ispod reprezentativnog. U ovom trenutku Domagoj Bradarić je taj koji je iskočio. Za njega se znalo da je dobar i da može, ja sam ga poznavao, on je uistinu odličan talent. Mene iznenađuje njegova faza obrane. Znači, on je igrajući u Lilleu nevjerojatno napredovao u defanzivnoj fazi igre. Fenomenalan je, nepredvidiv, ima taj svoj jedan poseban dribling. Jučer ga je pokušao ali mu nije prošao, petom kad je pokušao proći igrača. I uz njega, stjecajem okolnosti Uremović koji je iskočio, hajmo reći, ne toliko svojom kvalitetom koliko jednostavnošću, odnosom prema igri. I kad vidiš da je igrač svjestan svojih vrijednosti, da igra na limitu istih i da ne ide, kako ja to volim kazati, u minska polja, tamo gdje se ne zna snaći”, rekao nam je Ivković i nastavio:

Mile Škorić je pravi Dalićev jocker zovi

“A uz tom imamo i starije igrače, neću ih sad nabrajati, koji u zadnje vrijeme previše ulaze u minska polja i zakompliciraju život sebi a posebno momčadi”.

Mile Škorić protiv Portugala bio je siguran, čupao je i Lovrena u nekim situacijama kad je ovaj zaplivao, loše reagirao, hrabro se borio protiv Ronalda. Pokazao se kao pravi Dalićev jocker zovi…

“Mile je odigrao onako kako zna i može. Ja Mileta cijenim kao jako dobrog klupskog igrača kakvog svaka momčad treba. On je jučer, po mom strogom razmišljanju, bolje i sigurnije od Dejana Lovrena. Jer, igrali su ipak zajedno na stoperskim pozicijama prvi put. Dao je jednu agresivnost, skočnost, jednostavnost, iznenadio je. Nije jednostavno igrati dobro kad ti obrana po prvi put igra zajedno. Možda je bilo ne njegovih nego općenito nekih sitnih greškica koje su normalne kad nemaš automatizam u obrani. Tada, u takvoj situaciji, nije lagano igrati. A oni su igrali zajedno u obrani sad i tko zna kad više”.

Inače, Zlatko Dalić odlučio se krenuti s obranom – Juranović na desnom beku, Škorić i Lovren kao centralni stoperi i Bradarić na lijevom beku. Juranović je također bio dobar…

‘Juranović je odigrao solidno, samo mora smanjiti te svoje greške u pasu i predaji lopte’

“Juranović je odigrao solidno, samo mora smanjiti te svoje greške u pasu i predaji lopte. Jer, onda sve ono što dobro napravi pokvari s lošom predajom ili lošim ubačajem. On se trudi, strašno je borben, karakteran je igrač, ali uvijek može poraditi na svojim nedostacima. On zna koji su to njegovi nedostaci. Definitivno može biti jedna od opcija. Znamo da ih baš previše nemamo. On na svoju inteligenciju i profesionalnost može zatvoriti taj desni bok, iako je on stoper. Znate, mi stalo mislimo da nam bekovi trebaju ići 55 puta u napad, a ne trebaju. Može otići i pet puta, ali da to bude u pravo vrijeme, da pri tome nešto dobro napravi, ubaci, doda… Mi stalno očekujemo nešto ekstra od svakog igrača. No, to nije baš tako”, izjavio je Ivković.

Mateo Kovačić odigrao je utakmicu života u reprezentaciji. Do Portugala na Poljudu Kova je zabio jedan gol, a Portugalcima sinoć dva, ali veznjak Chelseaja, koji se konačno probudio, samo je jedan od razloga zašto se Dalić na kraju 2020. godine, unatoč tek tri boda u šest utakmica Lige nacija i problemu u obliku prelakog primanja pogodaka, smije nasmijati. Do ovog dvoboja, Mateo je bio često kritizirani Vatreni. Govorilo se o njemu kako za Hrvatsku ne igra uopće dobro, a za Chelsea igra sjajno. Nije bez veze proglašen od strane navijača za igrača godine u momčadi Chelsea. Sad se vidjelo da je bolji kad u Dalićevom sustavu igra bliže golu, a to je izbornik i sam priznao nakon dvoboja…

‘Mateo daje 60-70 % od onoga što ima u nogama’

“Ma ja ću vam sad reći da Mateo, a poznajem ga, daje 60-70 % od onoga što on ima u nogama. Znači, on izgleda po nekom mome razmišljanju, kao da živi u nekom drugom nogometu s kojim se bori. Jer, on ima kvalitetu, neospornu. Ako je imao kvalitetu kao klinac, kad je mogao predriblati sve i zabiti gol, ako je imao kvalitetu prije 4-5 godina, onda on to sve može i danas. Samo, on sebi danas ne smije dozvoliti da igra na sigurno, jer je još uvijek mlad. On si takvo što jednostavno ne smije dozvoliti. On mora preuzeti rizik da njegov pas traži dubinu a ne širinu. On mora uzeti rizik da napravi višak jedan na jedan. On mora doći u završnicu da puca po golu kao što je to radio jučer. To su te osobine koje on ima u sebi, ali mu ih je i netko čupao i doveo ga u drugačiju situaciju jer drugačije razmišlja o nogometu nego prije. On to mora riješiti sam sa sobom. Dokle god on to ne riješi da on to može, da može sve ono što je radio prije, nikad neće biti onaj Mateo koji može biti”.

Kovačić se u medijskim napisima spominje i u kontekstu Modrićevog nasljednika. Taj predznak Kova nosi već duže vrijeme. Je li on stvarno legitimni Lukin nasljednik, po svojoj ulozi na terenu, poziciji koju igra i po kvaliteti koju ima?

“Ne, ne slažem se. Jer, niti u jednom trenutku, niti u jednoj utakmici on nije imao toliko prigoda da pokaže da može biti vođa momčadi. Mateo može biti jedan od bitnijih kotačića. Ali za sad ni u Chelseaju, niti u Realu, niti u Interu nije bio vođa. I to mu fali da bi bio Modrić. Ali isto tako Luka ne može biti svatko. Jednog dana kad se Modrić oprosti, njega se u reprezentaciji može zamijeniti samo i isključivo kao momčad. Jer, takav igrač se ne rađa svaki dan. No, iskočit će netko, imamo mlade igrače Majera, Ivanušeca, Moru… Može se dogoditi da mlađi koji dođu budu vođe. Ali isključivo tko može zamijeniti Luku je svih 11 igrača, samo i isključivo momčad. Jer, ako mi budemo tražili i gubili vrijeme na novom Modriću, onda ćemo izgubiti rezultate. Moramo stvarati igru, momčad bez Modrića. Zato se eventualno Ligu nacija ove jeseni mogla iskoristiti da se traži eventualni model igre bez Luke. Jer, on uvijek kad se pojavi na terenu, on je ekstra”, zaključio je Tomislav Ivković.