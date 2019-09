BEZ KOČNICA O JADRANSKOM DERBIJU, POVRATKU U RIJEKU I VRIJEĐANJU TORCIDE: ‘Na Poljudu jako dobro znaju što se dogodilo’

Razgovarali smo s povratnikom u dres Rijeke Frankom Andrijaševićem

Sudbina je tako htjela da se Franko Andrijašević, najbolji igrač HNL-a 2016. u izboru kapetana klubova Prve HNL i ponajbolji igrač generacije koja je na Kvarner donijela dvostruku krunu, vrati pod “riječke svodove”, na Rujevicu, te u svojoj prvoj utakmici na posudbi u Rijeci pred domaćim navijačima zabije baš svom bivšem klubu Hajduku u 154. jadranskom derbiju.

Zabio glavom s ruba kaznenog prostora kao nogom

I to kako… Glavom s ruba kaznenog prostora na sjajno dodavanje Lončara ljevicom. Andrijašević je zabio gol moćno, jako, kao da nije tukao glavom nego nogom.

Zanimljivo, ali jedina dva gola na jučerašnjoj utakmici zabili su dva Solinjana. Uz Franka za Rijeku, strijelac za izjednačenje bio je mladi Tonio Teklić preciznim udarcem s 25 metara u sami lijevi donji kut.

Teklić je ušao u igru za Hajduk tri minute prije gola. Što to ima u solinskim glavama i nogama da tako sjajno sjedaju lopte u mrežu? Upitali smo na početku razgovora Franka Andrijaševića dan nakon remija Rijeke i Hajduka (1:1), u kojem više za pobjedom, dojma smo, mogu žaliti Riječani, zbog svega viđenog.

‘Očito da u Solinu ima dosta talenata, nismo samo ja i Tonio jedini’

“Eto, tako se namjestilo, ne znam što bih rekao na to. Čovjek ne razmišlja o tim stvarima, jednostavno se tako dogodi da, eto, dva Solinjana zabiju u derbiju. Ali eto, očito da u Solinu ima dosta talenata, nismo samo ja i Tonio jedini. Ima nas dosta iz Solina koji su napravili dobre karijere i još su u nogometu. Očito se u Solinu dobro radi”, kazao nam je u uvodu razgovora Franko Andrijašević kojem smo potvrdili rečeno i dodali u zafrkanciji kako očito ima nešto u tom “solinskom zraku”.

Nadovezali smo se na Franka kazavši da je tu još i Nikola Moro, Dinamov Solinjanin i jedan od najperspektivnijih nogometaša u HNL-u…

‘Solinjani su napravili dobre karijere, neki ih još i rade’

“Ispada da nas ima dosta i da dobro igramo. Svatko igra za svoj klub, svatko se bori i prolijeva zadnju kap znoja za svoj klub, boje svoga kluba, za svoju momčad i suigrače. I to tako treba biti. Baš kad sad pričamo o tome, Solinjani su napravili dobre karijere, neki ih još i rade poput navedenog More. Ali opet, momak je u Dinamu i to treba respektirati. Ima ih dosta, jedan i drugi Kalinić… Dobro, Nikola Kalinić je više onako poviše Ninčevića ali ajde, gurnut ćemo ga među Solinjane haha”, rekao nam je u šali Franko Andrijašević i kratko dodao:

“Je, očito ima u Solinu nešto dobroga”.

Nakon malo smijeha razgovor nas je odveo na utakmicu i događanja na terenu. Rijeka je imala dva pogođena okvira gola. Andrijašević se mogao upisati u strijelce i po drugi put, ali mu je pokušaj u 39. minuti s 10-ak metara ostao na gredi, isto kao i Haliloviću u 67. kad je nakon prodora pogodio stativu…

Strategu Bijelih Damiru Buriću isplatile su se zamjene, najprije je Delić ušao umjesto nervoznog Jakoliša i donio dodatnu energiju, a onda i Teklić koji unio snagu da se probije taj riječki blok, te je u tome uspio. Uzalud je upravo Franko Andrijašević tražio od suigrača da izađu iz krila svog vratara…

Povlačenje u drugom poluvremenu

“Imali smo dva različita poluvremena. U prvom smo bili dominantni, imali smo nekoliko super prilika i prava je šteta da nismo već u prvom poluvremenu riješili utakmicu.

Međutim, nismo uspijeli zabiti taj drugi gol. Isto tako, u drugom poluvremenu imali smo stativu. I tu smo mogli povesti 2:0. Hajduk se u drugom dijelu nametnuo, ali moram priznati da je više to bilo našom zaslugom jer smo se mi dosta povukli i dopustili Hajduku da se razmaše i to nas je na kraju koštalo pogotka”, objašnjava nam Franko.

‘Izgubili smo dva boda’

Pokušala se Rijeka trgnuti, Posavec je jedan pokušaj Iglesiasa glavom izvadio ispod grede i ostalo je 1:1.

“Pokušavali smo izaći gore u presing, ali mislim da je bilo kasno. Ono što se kaže, mislim da smo izgubili dva boda”.

Zamolili smo Franka da nam pobliže objasni to povlačenje u igri nakon što je dao gol. Je li to bila uputa Bišćana ili se jednostavno tako dogodilo, tako ispalo?

“Ma nije, na poluvremenu je stvarno bilo sve pozitivno. Znali smo da dobro stojimo, da imamo vodstvo, da moramo samo tako nastaviti dalje. Agresivno… Nažalost, nismo u tome uspjeli”, rekao nam je Franko kojeg smo upitali zašto se nije vratio u Hajduk, nego u Rijeku?

Zašto je izabrao povratak u Rijeku, a ne u Hajduk?

“Hajduk se, istina, javio, ljudi iz kluba su me kontaktirali. Međutim, to je bio samo jedan poziv i na kraju je ostalo na tome. Nakon toga javili su se ljudi iz Rijeke i s njima sam našao zajednički jezik, uspio sam se dogovoriti i eto… Nisam nikad krio da mi je u Rijeci doista dobro, da se ovdje dobro osjećam. Ljudi su me od prvog dana prihvatili stvarno odlično, tako da… Ugodno se osjećam igrati u takvim okolnostima”.

Gent mu nije bila sretna luka, Rijeka je

U Gentu nije imao takvo okruženje, nije mu se spomenuti klub pokazao sretnom lukom poput Rijeke i Franko se ponovo vratio na mjesto gdje je doživio vrhunac karijere kad su ga navijači nosili na rukama, što će se zauvijek pamtiti na Kvarneru, što će i on zauvijek pamtiti…

“Dosta stvari u Gentu mi nije odgovaralo, moram biti iskren pa to kazati. Pokušao sam se s tim stvarima boriti… Neću i ne govorim kako su ljudi iz Genta razlog što tamo nisam napravio ono što sam očekivao, nego jednostavno splet nesretnih okolnosti.

Možda sam trebao dobiti više prilika, ali ih nisam dobivao. Eto, jednostavno mi je teško bilo uhvatiti ritam, a klub je takav da ne trpi tu nekakvu aklimatizaciju. Jednostavno, tamo se vrlo brzo mijenjaju igrači, stalo se rade transferi. Praktički imaš polušansu i ako je ne iskoristiš, teško ćeš dobiti novu, jako teško se dolazi do druge ozbiljinije prilike. Ispalo je tako kako je ispalo.

‘Sve što se u životu događa, događa se s razlogom’

Ne žalim što sam otišao tamo jer smatram da sve što se u životu događa, da se događa s razlogom, pa i tako moj odlazak u Belgiju. Ali evo, slijedi nova-stara epizoda s povratkom u Rijeku, u klub gdje sam se nekako najbolje osjećao svih ovih godina igranja profesionalnog nogometa.

Drago mi je što sam krenuo s pogotkom. Idemo dalje, Rijeka mora biti u vrhu HNL-a i za doći do vrha moraju se popraviti te neke stvari, ali vjerujem da ćemo na kraju u tome i uspjeti”, iskreno nam priča Franko koji nas je oduševio smirenošću, opuštenošću i inteligencijom.

Iako mu je 28 godina, Franko govori i ponaša se kao da je kudikamo stariji. Potpisnika ovog teksta iskreno je i ugodno iznenadio razmišljanjem i pogledom na život, karijeru, na sve što mu se dogodilo. Jako je Franko stabilan i čvrst, prvenstveno u glavi.

“Sigurno da se tu radi malo i o vježbi. Neke stvari su mi se u životu dogodile nakon kojih čovjek mora ostati mentalno jak i prebroditi neke stvari. Vjerujem u Boga i sve gledam na način da ti se sve u životu događa s razlogom. Sve je to Božja volja. Tako gledam na sve stvari koje mi se događaju u životu.

‘Hvala Bogu, imam živu i zdravu obitelj, suprugu, dvoje djece’

Sigurno da sam dosta puta u karijeri imao situacija, što se ono kaže, koje u glavi nekako treba izgurati. No, uz Božju pomoć uspio sam to izgurati. Nije bilo ni sad lako igrati.

Prva utakmica nakon praktički dvije godine u kojima nisi imao igrački kontinuitet, povezao kontinuitet igara. Dolaziš odmah pred derbi i velika su očekivanja, ali pronašao sam u tome neki svoj mir. Hvala Bogu, imam živu i zdravu obitelj, suprugu, dvoje djece.

Znate, u životu treba uvijek gledati na te i takve stvari. Najbitnije je obitelj i zdravlje, o ovo sve ostalo u neke stvari s kojima se čovjek nosi. Nekad isto nije lako. No, uz Božju pomoć uspio sam se nekako izgraditi kao čovjek i kao osoba. Imam neki svoj put i toga se držim. Ako ništa, baš sam miran”.

Ne slavi golove Hajduku

Miran je Franko bio prilikom postizanja gola Hajduku. Nije ga slavio.

“Nisam ga slavio, da. Nikad ne slavim golove bivšim klubovima u kojima sam igrao. U Hajduku sam stasao kao igrač, postao prvotimac, odgojio me, proveo sam u klubu 15, 16 godina i to se vrijeme ne može izbrisati gumicom. A što se tiče navijača Hajduka, dijela navijača koji je protiv mene, te sve nihove poruke mene samo dodatno motiviraju. Tako je bilo i ovog puta.

Dosta se unazad pričalo, mogu slobodno kazati i neke stvari koje nisu istina. Pisalo se i pričalo o tim nekakvim stvarima. Znam i ja, svi znamo zbog čega sam otišao iz Hajduka i u kakvoj je tada situaciji bio Hajduk. Znaju ljudi, zna i Brbić koji je i tada bio predsjednik, kao i sada.

Odlazak iz Hajduka u Dinamo još uvijek se pamti u Splitu

S te strane sam miran. Gledam na to kako se sve to moralo dogoditi, očito, i tako sam sve i prihvatio. To što nekolicina njih meni poručuje, ne mogu niti želim okarakterizirati sve navijače Hajduka takvima. Njihovo skandiranje, neke ružne poruke, to je njihova stvar. Mene sve te njihove stvari samo dodatno motiviraju”, u jednom nam je dahu objasnio Franko s kojim smo naš ugodni razgovor završili na temu reprezentacija Hrvatske.

Sad kad je ponovno u Rijeci, ako bude igrao dobro, zabijao, ponovno će se naći među Vatrenima.

O reprezentaciji Hrvatske

“Gledajte, kad ne igraš dvije godine normalno da ne očekuješ da ćeš biti u reprezentaciji. Povratkom ovdje nisam puno razmišljao o reprezentaciji jer znam da treba biti realan i da sam trenutno daleko od reprezentacije. Međutim, s dobrim igrama u Rijeci mogu ponovno zaraditi izbornikov poziv a u tom slučaju nitko sretniji od mene. Najveća je čast igrati za reprezentaciju Hrvatske, za svoju domovinu, predstavljati svoju zemlju.

Sigurno da bi to bila kruna mog povratka u Rijeku, ali trenutno ne gledam na to nego sam koncetriran i usredotočen samo na Rijeku. Dvije godine nisam igrao i nedostaje mi dobrih utakmica da bi se na mene bacio pogled za reprezentaciju, ali se s tim ne opterećujem. Želim samo dati sve od sebe u Rijeci, igrati dobro, dati svoj doprinos klubu na putu do pobjeda. U Gentu ton nije bilo dovoljno, nadam se kako će biti bolje u Rijeci. Na neki način nebo ti sve to naplati. Tako je, kako je… Idemo jako dalje, pa što Bog da”, zaključio je Franko Andrijašević.