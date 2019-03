BENFICU VEČERAS NA MAKSIMIRU ČEKA – PAKAO! ‘Atmosfera u Zagrebu je fantastična, o tome se priča i izvan granica Hrvatske’

Ivica Olić za Net.hr o današnjoj povijesnoj utakmici Dinama i Benfice na Maksimiru

Nogometaši hrvatskog prvaka Dinama danas od 18.55 igraju jednu od najvećih utakmica u novijoj klupskoj povijesti. Protivnik Modrima na ispunjenom Maksimiru, u prvom dvoboju osmine finala Europske lige, bit će portugalski velikan Benfica.

Portugalci na Maksimiru bez dvojice ključnih igrača

Portugalci su na Maksimir stigli bez dvojice ključnih igrača. Zbog ozljeda u sastavu Benfice neće biti Pizzija, glavne karike u veznom redu koji je s 13 asistencija daleko najbolji u toj kategoriji u portugalskom prvenstvu, a kod kuće je ostao i desni bek Andre Almeida. Neće biti niti rezervnog napadača Jonasa. Otprije je poznato kako trener Bruno Lage neće moći računati na ozlijeđene Salviju, Fejsu, Contija i Jardela.

U momčadi Dinama, pak, neće biti ozlijeđenog kapetana Arijana Ademija kao ni Izeta Hajrovića, a zbog kazne UEFA-e, utakmicu s klupe neće moći voditi trener Nenad Bjelica. Kako bilo, hrvatskog prvaka čeka izuzetno teška utakmica, ali na krilima Dinamove proljetne bajke i navijačkog pakla na Maksimiru, koji će sasvim sigurno dočekati Benficu, sve je moguće i četvrtfinale natjecanja itekako je za Dinamo dostižno u ove dvije utakmice s Benficom…

‘Najveća pobjeda i najveći dobitak Dinama je – publika’

“Za mene najveća pobjeda i najveći dobitak Dinama je – publika! Navijači su se vratili na stadion i ono što sam vidio u zadnjim utakmicama je ta atmosfera koja je fantastična. Ne priča se o tome samo ovdje, imam prijatelje koji su iz Češke.

Njihovi ljudi koji su gledali susret Dinama i Viktorije na Maksimiru rekli su kako je vladala fantastična atmosfera. Rekli su mi da je ‘strašno kako Hrvati dolaze na utakmice i vole nogomet. Ja im govorim kako to nije bilo tako i to je ono što me najviše raduje.

Benfica je najteži protivnik za Dinamo ove sezone u EL. Imaju kvalitetu više od svih dosadašnjih Dinamovih protivnika i bit će za modre najteži ispit do sad. Međutim, nema ništa bolje od toga”, rekao nam je bivši hrvatski nogometaš i reprezentativac, sad Dalićev pomoćnih u stožeru Ivica Olić, te nastavio:

‘Momčad pršti od samopouzdanja i siguran sam da mogu’

“Ali isto tako smatram kako će dinamovci i u ove dvije utakmice odigrati dobro. Jer, momčad pršti od samopouzdanja i siguran sam da mogu, pogotovo kod kuće u prvoj utakmici, napraviti probleme i takvoj momčadi kao što je Benfica”.

Vrijedi spomenuti kako je Benfica jučer oko podneva posebnim zrakoplovom doputovala u Zagreb. Trener Bruno Lage, strateg koji je na devet pobjeda u nizu, poveo je sa sobom 20 igrača, među kojima i hrvatskog veznjaka Filipa Krovinovića, koji će tako biti među kandidatima za nastup na Maksimiru.

Seferović igra sjajno

U Zagreb je doputovao i nadareni 20-godišnji veznjak, omaleni Nuno Santos (visok 165 cm, težak 53 kg), Lage ga je povukao iz B momčadi koja igra u drugoj portugalskoj ligi i Nuno Santos je jedan od najboljih igrača tog sastava, u kojem igra i bivši dinamovac Kalaica.

Joao Felix, nogometaš za kojim luduje pola Europe i koji je na devet golova u 19 utakmica također će igrati, a jedan od najvažnijih aduta Lagea bit će i Haris Seferović, najbolji strijelac portugalskog prvenstva ove sezone s 15 golova u 21 utakmici.

Sastav Benfice u Zagrebu:

Ivan Zlobin, Odysseas, Mile Svilar, Rúben Dias, Grimaldo, Yuri Ribeiro, Sébastien Corchia, Ferro, Živković, Samaris, Nuno Santos, Rafa, Gedson Fernandes, Franco Cervi, Krovinović, Florentino, Gabriel, Seferović, João Félix i Jota.