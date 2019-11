‘To bi bilo savršeno jer ne može jedan igrač nositi sve u utakmici, pogotovo kad je utakmica bitna, ključna’

Jedan od najboljih napadača svijeta, poljski hladnokrvni nogometni “egzekutor” Robert Lewandowski, u razgovoru je za Süddeutsche Zeitung stao u obranu svog bivšeg trenera Nike Kovača, na način da je rekao što smatra problemom u svlačionici Bayerna čiju je krizu prošlog vikenda spomenuti bivši hrvatski izbornik platio poslom.

HOĆE LI TU NASTAVITI KARIJERU? Slavni engleski klub počeo se spominjati kao Kovačeva nova destinacija: ‘On je pobjednik, bio bi savršen’

‘Nedostaje nam više vođa’

Pa je tako Lewandowski istaknuo kako u Bayernu nedostaje više vođa u svlačionici i na terenu. Rekao je kako nikako nije dobro da sve ovisi o jednom ili dva igrača. Po njemu, ako se kralježnica momčadi sastoji samo od Neuera i Lewandowskog, to nije dovoljno. Također, Lewandowski je naglasio kako bi Bayern trebao imati vođu u svakoj liniji. Na golu, u obrani, na sredini terena i u napadu.

‘Ne može jedan igrač nositi sve’

“To bi bilo savršeno jer ne može jedan igrač nositi sve u utakmici, pogotovo kad je utakmica bitna, ključna. Mlađi igrači su dosta rezervirani i imaju problem s jezikom. Ali dva ili tri mjeseca u novoj zemlji trebala bi biti dovoljna za sporazumijevanje i to očekujemo. Previše se boje govoriti. Ova generacija piše puno poruka na telefonima, komunicira na internetu, ali manje razgovara. To je kulturološki problem. Ove nove generacije funkcioniraju drugačije i to je problem cijele mlađe generacije”, rekao je Lewi.

Također, Poljak je dodao kako su mladi igrači dosta rezervirani i kako uz to imaju problema s jezikom.

‘Dva ili tri mjeseca u novoj zemlji trebala bi biti dovoljna za sporazumijevanje’

“Dva ili tri mjeseca u novoj zemlji trebala bi biti dovoljna za sporazumijevanje i to očekujemo svi u klubu. Previše se nekako oni boje govoriti. Ova generacija piše puno poruka na telefonima, komunicira na internetu, ali manje razgovara međusobno, manja je interakcija između dvije osobe. To je kulturološki problem”, zaključio je Lewandowski.

Zazivaju ga navijači Arsenala i West Hama

Bayern je u prvoj utakmici nakon što je od Nike Kovača klupu privremeno preuzeo njegov pomoćnik Hansi Flick pobijedio u Ligi prvaka Olympiacos 2:0, a danas s početkom u 18:30 sati igra najveći bundesligaški derbi, onaj protiv velikog rivala Borussije Dortmund.

Inače, Kovač ima jako dobru trenersku reputaciju i odmah nakon odlaska iz Munchena navijači londonskog Arsenala na društvenim mrežama zazivali su njegov dolazak na klupu Topnika, jer sadašnji trener Unai Emery nije opravdao očekivanja i pretpostavlja se da bi uskoro mogao dobiti otkaz. A nakon Arsenalovih, sada i navijači drugog engleskog prvoligaša – West Hama traže dolazak Nike Kovača. Više o tome možete pročitati – OVDJE.