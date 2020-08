Bayern München novi je prvak Europe. Šesti put u bogatoj povijesti popeo se slavni njemački klub na sam vrh klupskog nogometa. Hansi Flick i njegova momčad igrala je atomski nogomet i zasluženo stigla do titule prvaka, no nitko u toj priči nije spomenuo doprinos Nike Kovača.

Istina je da je Flick veći dio sezone vodio Bayern i da su Bavarci pod njegovom palicom igrali bolje i konkretnije nego pod Kovačem. Prije svega treba naglasiti da je Thomas Müller jednostavno briljirao pod Flickom, dok se s Kovačem mučio i na terenu i izvan njega.

Ne može se nikako sakriti jedan velik Kovačev uspjeh. U grupnoj fazi Lige prvaka Bayern je smrvio Tottenham rezultatom 7:2, što je bio najteži poraz neke engleske momčadi koja je bila domaćin u europskim natjecanjima.

Pitanje je sad zaslužuje li Kovač, koji je vodio Bayern do studenog prošle godine, medalju pobjednika Lige prvaka. Odgovor je jednostavan – tu mora odlučiti Bayern.

For the first time in #UCL history, two teams who have changed coaches during the season meet in the semi-finals. Rudi Garcia replaced Sylvinho for Lyon while Hansi Flick replaced Niko Kovač for Bayern [Opta] pic.twitter.com/qVxyBS2JNI

— #DoubleTreble 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 (@iMiaSanMia) August 19, 2020