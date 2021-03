BAYERN OTIMA REAL MADRIDU JEDNOG OD NAJVAŽNIJIH IGRAČA: Bavarci besplatno dovode Zidaneova miljenika. Zvijezda odbila novi ugovor

Zidaneu je on jedan od najvažnijih igrača jer je sposoban odigrati gotovo sve pozicije i uloge koje mu trener namijeni

Jedan od najvažnijih igrača Real Madrida i svakako jedan od najomiljenijih igrača Zinedinea Zidanea, Španjolac Lucas Vazquez (20), na ljeto gotovo sigurno napušta klub.

Tvrde to španjolski mediji i to oni najugledniji, poput AS-a, a već se zna i gdje bi mogao nastaviti karijeru. Vazquezu je ponuđen novi ugovor i Zidane mu je rekao da ga i dalje treba, ali on ga je odbio je smatra da je zaslužio bolji i unosniji, pa je odlučio pričekati ljeto i istek ugovora.

Po isteku ugovora, AS tvrdi da će se Lucas pridružiti minhenskom Bayernu. Bayern, odnosno njihov sportski direktor Hasan Salihamidžić, je već započeo pregovore sa Španjolcem, a AS piše kako su svi zadovoljni razvojem i da bi se pregovori mogli zaključiti za koji dan.

Inače, Vazquez je ove sezone odigrao 22 utakmica, zabio je dva gola, a Zidaneu je on jedan od najvažnijih igrača jer je sposoban odigrati gotovo sve pozicije i uloge koje mu trener namijeni, od bekovske, veznjaka pa do krila.