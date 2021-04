Julian Nagelsmann novi je trener Bayerna, objavio je ugledni njemački list Bild. Nekadašnji trener Hoffenheima i Leipziga navodno se dogovorio sve s bavarskim klubom i preuzet će ga sljedećeg ljeta. Hansi Flick će otići s klupe Bayerna na kraju sezone i vjerojatno preuzeti njemačku reprezentaciju.

Exklusive: @FCBayern and Julian Nagelsmann agree to work together in the upcoming season @BILD_Bayern

— Christian Falk (@cfbayern) April 26, 2021