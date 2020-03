BAYERN ČEKA DOZVOLU TAMOŠNJIH VLASTI DA SE VRATI TRENINZIMA: Imaju posebni plan kako odrađivati svakodnevne treninge

Bundesliga odgođena do 30. travnja zbog pandemije koronavirusa

Iako se još ne zna kad će se nastaviti nacionalna prvenstva i kad će, shodno tome, završiti, jedno je sigurno. Čitava Njemačka jedva čeka da ova pandemija koronavirusa završi, uostalom kao i čitav svijet.

UŽIVO, ŠTO ĆE BITI S NACIONALNIM PRVENSTVIMA, KAD ĆE ZAVRŠITI NOGOMETNA SEZONA? Uefa, naime, ima dvije opcije

Čeka se dozvola bavarskih vlasti

Nekako su u Njemačkoj nogometaši ti koji su najnestrpljiviji oko povratka. Pa tako tamošnji poznati Kicker piše da, nakon Wolfsburga, treninzima se žarko želi vratiti i bavarski nogometni gigant Bayern iz Munchena, čije boje brani hrvatski reptrezentativac Ivan Perišić.

Njemački prvak čeka dozvolu bavarskih vlasti kako bi igrači mogli krenuti s treninzima sljedećeg tjedna. Bundesliga je ranije odgođena do 30. travnja zbog pandemije koronavirusa, a u Bayernu ne žele ništa prepustiti slučaju.

Stoga, kao i u ostalim klubovima, i oni su donijeli posebni režim, odnosno program individualnih treninga, a uz to imaju i posebni plan za povratak dnevnim nogometnim obvezama.

Plan je da igrači treniraju u grupama od po četvero na tri različita terena

Naime, plan je Bavaraca da igrači treniraju u grupama od po četvero na tri različita terena kako bi se izbjegla bilo kakva mogućnost zaraze COVID-19. Hvala Bogu, terena u Bayernovom kampu ne nedostaju.

Nakon 25 odigranih kola Bayern je vodeći u prvenstvu s 55 bodova, četiri više od drugoplasirane Borussije Dortmund i šest od trećeg Leipziga za koji igra Dani Olmo, bivši dinamovac.

Bayern rekordnih 29 puta osvojio Bundesligu

Bayern je do sada rekordnih 29 puta osvojio Bundesligu, a ako bude prvi na kraju sezone, vezat će osmu uzastopnu titulu i stići do jubilarne 30. I to u kakvom uvjetima, vremenu, u sezoni kakva se nikad u povijesti nije dogodila.