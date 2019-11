BAŠ RUŽNA ANTIREKLAMA ZA DANIJA OLMA: Dinamovac odigrao jednu lošu utakmicu, a pogledajte što već pišu o njemu

Bio je to loš dan u uredu Nenada Bjelice i loš dan pojedinih igrača na terenu

Zagrebački je Dinamo protiv Atalante u petom kolu Lige prvaka odigrao možda i najgoru utakmicu otkako je Nenad Bjelica trener. I nema tu zasita ništa dramatičnog, događa se i puno bogatijim i moćnijim ekipama, a Dinamo je već odavno dokazao kako se može pa čak i ravnopravno nositi s momčadima “lige pet”. Bio je to loš dan u uredu Nenada Bjelice i loš dan pojedinih igrača na terenu među kojima je bio i Dani Olmo.

E sada, malo tko će spominjati Petra Stojanovića, Marina Leovca ili Dinu Perića kao igrače kojima nije išlo, ali zato Dani Olmo… On je već, uz sav respekt ostalima u ekipi, najveća zvijezda i na njemu je protiv Atalante bio “spotlight”, a on je nažalost podbacio kao i cijeli njegov kolektiv.

Problem je što su Olma na San Siro došli gledati brojni skauti europskih velikana i na njegovu žalost nisu imali što za vidjeti. Talijanski su mediji baš taj segment izdvojili kao problematičan za Olma i odmah se pojavio članak koji je u principu nekakva antireklama za Olma.

Antireklama

“Milan je očekivao da će na njegovom stadionu to nekadašnje dijete Barcelone ponuditi čaroliju. Vjerovali su da bi to mogla biti njegova noć, a umjesto toga bila je to vrlo loša večer za njega i njegov klub. Olmo je bio najtraženije ime kod brojnih skauta, ali je razočarao. Djelovao je izgubljeno, baš kao i Dinamo. Nije imao nikakve ideje”, piše Calciomercato o Olmu.

Kada su u pitanju talijanski klubovi koji prate Olma, za njih Calciomercato ipak kaže da vjerojatno neće odustati od dinamovca.

“U drugom poluvremenu je imao nešto malo više hrabrosti, ali ovo nije bila njegova noć. Ipak, ima samo 21 godinu i imat će još prilika. Sigurno je da Milan i Roma neće tako lako odustati”, kažu Talijani.

O Olmu su pisali i na TuttoMercatu.

“Na stadionu na kojem je Boban doživio nekolicinu sretnih trenutaka igrač kojeg Boban želi dovesti nije opravdao očekivanja. Uopće nije utjecao na utakmicu, a ideja koju je imao trener Bjelica ovaj put nije prošla. De Roon i Freuler su ga zaustavili. Jedna utakmica nije dovoljna da bi se sudilo o nekome, ali da biste uspjeli velikane natjerati da plate 40 milijuna eura morate igrati velike utakmice na razini i u kontinuitetu”, zaključili su.