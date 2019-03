Zbog ozljede i pauze koje su ga pogodile u završenoj ligaškoj sezoni, nije završio na Dalićevom popisu

Nakon razgovora sa glasnogovornikom NK Osijek Marijom Mihićem, pomislili smo kako je možda otišao na odmor.

“Budemo vidjeli što se da napraviti glede intervjua. Tko zna gdje je, možda je na odmoru na Maldivima, ako me razumijete?” rekao je Mihić u razgovoru s nama.

Međutim, 25-godišnji kapetan Osijeka Borna Barišić nije na odmoru, nego u – Zagrebu! Zbog ozljede i pauze koje su ga pogodile u završenoj ligaškoj sezoni, nije završio na Dalićevom popisu za američku turneju, oko kojeg se diglo dosta bure u Gradskom vrtu, a sve što mu se dogodilo odrazilo se i na Dalićev skraćeni popis od 24 igrača za SP, na kojem se nije našao…

To nam je, naime, rekao sam Borna koji sad ništa ne prepušta slučaju. Radi na snazi i kompletno na tjelesnoj pripremi, kako se više ne bi događale takve stvari…

‘Ništa više ne prepuštam slučaju’

“Ništa više ne prepuštam slučaju. Ozljede su me malo uzdrmale i zbog toga nisam u potpunosti sretan i zadovoljan onim što sam pružio u završenoj sezoni. Prvo sam se ozlijedio za reprezentaciju u devetom mjesecu, pa dva mjeseca izostao, pa na kraju zimskih priprema, na kojima sam se spremio, opet osjetio bol, pa opet nisam trenirao dva tjedna. To me koštalo možda i poziva u Ameriku. Sad sam u ‘bio’ treningu, imam svoj tim ljudi s kojima radim, kondicijskog trenera, fizoterapeute… Pušem i na hladno, idem po ps-u, popravljam neke svoje nedostatke na tijelu. Doslovce nisam odmorio niti jednog dana od kad je završilo prvenstvo. Odmorit ću se možda četiri, pet dana, čisto da malo psihu odmorim, tj tijelo, psihu ne moram odmarati, znam što želim”, rekao nam je Borna Barišić na početku razgovora.

Barišić je otpao za utakmicu s Finskom na Rujevici, zadnjoj za Čačića. Nije ga bilo dva mjeseca zbog ozljede mišića. Ipak, možda apstinencija ne bi bila tako duga da se nije požurio s povratkom na travnjak…

Jedno zlo ne dolazi samo

Sve je počelo u ligaškom susretu. U Koprivnici protiv Slavena zaigrao je nezaliječen, a kako jedno zlo ne dolazi samo, teren je u toj utakmici bio iznimno zahtjevan za igru, što nikako nije pogodovalo Borninu tadašnjem stanju. Morao je napustiti igru nakon pola sata, a onda i momčad na puna dva mjeseca.

No, ta je noćna mora sada iza njega… Prošlog ljeta ga je, također, od Dynama iz Kijeva dijelio doslovno samo potpis, ali na koncu je transfer propao.

Umjesto Borne Barišića, u Kijev se tako iznenada bio zaputio Dinamov i reprezentativni branič Josip Pivarić.

‘Generalno sam zadovoljan, ali…’

“Povezao sam osam, devet utakmica, ajde doduše, jednu tekmu nisam igrao, na kraju ti se sve poremeti. Generalno sam zadovoljan, ali moglo je i bolje. Poremetili su me ti prekidi, ozljede, pauze… Trenirao sam maksimalno, pazio, vodio brigu o svakom detalju, ali jednostavno to se izgleda nije moglo izbjeći. Ne krivim sam sebe, ja sam sve odradio maksimalno, dao sve od sebe, vodio brigu. Jednostavno, tako se očito moralo dogoditi”, kazao nam je po mnogima najbolji lijevi bočni u HNL-u.

“Tko zna što bi bilo da ga nisu pogodile ozljede”, priča se u osječkim nogometnim kuloarima i među navijačima u “gradu na Dravi”…

“Neka kronologija bi bila ovakva: Prvo sam dobio Čačićev poziv, ali sam onda jedan sljedeći poziv morao zahvaliti mu se jer sam bio ozljeđen. O čemu sam već rekao. Automatski sam bio ozljeđen i za onu sljedeću ključnu utakmicu sa Ukrajinom. Naravno da me izbornik Dalić nije niti mogao zvati. Što se sad tu dogodilo? Automatski ne uđeš u kadar igrača koji su iznijeli taj teret. Prije američke turneje bio sam s izbornikom, razgovarao, rekao mi da računa na mene, ali da moram dobro igrati i biti zdrav. Pa, nemam ja kredit k’o neki igrači koji su stožerni. Toga sam svjestan. Prođem pripreme, sve super i onda se opet ozlijedim. Tu me sad nema opet dvije, tri utakmice i nisam dobio sljedeći poziv. I to je to. Nisam ja ne znam tko pa da mene izbornik spominje svaki dan, da me čeka i to. Ja se još uvijek trebam dokazati. Iako, mislim kako sam se već dobrim dijelom dokazao da mogu tu biti. Drago mi je da sam u tom nekom krugu reprezentativaca, našao sam se na širem Dalićevom popisu za SP. Na kraju se izbornik odlučio za svoja 24 igrača. I to je to, nema se tu što. No, siguran sam da bi imao velikih šansi, puno većih da sam u nekim ključnim momentima, kad sam baš trebao biti zdrav, da sam bio ozlijeđen. Što je, tu je, glavu gore i idemo dalje”.

‘Gledam realno na sve, uvijek ću tako gledati, to je jedini put’

‘Nitko se u Nogometnom klubu Osijek, trećeplasiranom u državnom prvenstvu, ne može složiti s činjenicom da među čak 29 igrača na širem popisu nema niti jednog prvotimca Bijelo-plavih‘. Rečenica je koja je stajala u klupskom priopćenju nakon što na Dalićevom popisu za američku turneju nije se našlom ime niti jednog igrača Osijeka. Posebno to što Borna Barišić nije našao svoje mjesto u avionu za SAD.

“To je stav kluba. Ne mogu reći da ja možda nisam mogao biti na tom širem popisu, to su detalji, ali kad bi tako razmišljao, pa mogao bi se kao svaki igrač ljutiti na nekog. Na trenera, izbornika, petnaest ljudi. Ja sam sebi zacrtao da moram odigrati dobru sezonu i imati kontinuitet utakmica. Ako si to zacrtaš, ako taj cilj, te ciljeve ostvariš, onda i taj poziv, što ga nisi dobio, ne pada tako teško i na kraju, opet, dođe sam od sebe. Gledam realno na sve, uvijek ću tako gledati, to je jedini put. Naravno da ću reći kad nisam trebao dobiti poziv kao što sam već rekao, a reći ću i kad budem mislio da sam trebao dobiti poziv ili bilo što slično. To je sad prošlost. Gledamo prema budućnosti. Jedini mjerilo je zeleni teren. Ništa drugo”.

U europskom izlogu

Uglavnom, Barišićeve igre ponovno su ga vratile u europski izlog i ljudima iz Osijeka jasno je da će njihov najbolji igrač ovog ljeta teško ostati u Gradskom vrtu.

Između nekoliko klubova kojima je dovođenje lijevog beka jedan od ljetnih prioriteta najdalje je, prema pisanjima, za sada otišla talijanska Atalanta. Borna nam je za kraj prokomentirao događanja u HNL-u…

“Dinamo nije bio na nekoj razini kao kod prijašnjih titula. Bio je ranjiv, ali svi smo mi i Hajduk, i Rijeka i Osijek, ranjivi, imali smo uspona i padova. Da je netko od nas imao malo bolji kontinutet pobjeda, mislim da bi Dinamovo prvo mjesto bilo ugroženo. Ovako su uzeli titulu”, zaključio je Borna Barišić.