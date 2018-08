BARIŠIĆ OTKRIO DETALJ KOJI JE PRESUDIO: Zvoni mobitel kad ono ‘Hello, my name is Steven Gerrard’

Borna Barišić javio se iz Glasgowa i poručio da je presretan zbog velikog transfera u Rangerse

“Presretan sam, potpisao sam za jako velik klub, to se osjeti na svakom koraku. Ma kada samo vidite taj stadion, klupske prostorije i trening kamp odmah osjetiti veličinu Glasgow Rangersa. Osjećaj je fenomenalan, već sam odradio i prvi trening s novom momčadi”, rekao je za 24sata Borna Barišić, pa nastavio:

“Ovdje su me željeli uprava kluba, trener, pa i navijači, to je za mene bilo od presudne važnosti. Imao sam tri konkretne ponude, tražili su me Englezi, Talijani i Francuzi, bila je još nekolicinu upita, ali sam nakon svega želio baš u Glasgow.”

Jedan telefonski poziv

“Poslije one naše druge utakmice s Rangersima osobno me nazvao Steven Gerrard i pitao jesam li zainteresiran za dolazak u Glasgow. Meni je to bilo nevjerojatno, ono odjednom stigne poziv s nepoznatog broja, a čovjek se predstavi ‘Hello, my name is Steven Gerrard’, čudesno. Odmah sam mu rekao kako mi je uopće čast razgovarati s takvom legendom, ali i da sam zainteresiran za dolazak u Škotsku”, objasnio je Borna.

Prvi trening

“Tu smo se tek pozdravili, zaželio mi je dobrodošlicu i rekao da budem spreman debitirati već ovaj vikend. Rangersi u međuvremenu igraju i Europsku ligu, pa će tu valjda biti rotacija igrača. Što se mene tiče, spreman sam, kako ne bih bio?”, naglasio je i potvrdio da je spreman za najveće stvari.

📸 View the latest training gallery as Borna Bariŝić joined up with the first-team squad at The Hummel Training Centre. ➡️ https://t.co/IVdMeZYpNL pic.twitter.com/j66n7HfpId — Rangers Football Club (@RangersFC) August 7, 2018

Odakle interes Rangersa?

“Postojale su neke priče poslije prve utakmice Osijeka i Rangersa, a onda je to poslije uzvratnog dvoboja postalo vrlo ozbiljno. I sada su mi ljudi u klubu rekli koliko su svi priželjkivali moj dolazak, navijači su presretni, a to mi sve daje veliko samopouzdanje. Po društvenim mrežama sam dobio milijun poruka, teško ih je sve i pročitati, kamoli na njih sve i odgovoriti.”, istaknuo je.

Pričao s Katićem

“Joj, ma on je presretan, kao i ja što u klubu imam nekoga svog. Cijeli dan smo zajedno, družimo se, puno mi pomaže i vozika po cijelom gradu. Ma svi su mi tu na dispoziciji, praktički ne trebam o ničemu razmišljati, samo se baviti treninzima i utakmicama.”

Ne smije igrati kvalifikacije

“Sada nemam pravo igrati kvalifikacije, no ukoliko Rangersi uđu u grupnu fazu Europske lige onda imam pravo nastupa. A ambicije? Sigurno da svi mi, kao i naši navijači sanjaju naslov prvaka, znamo da će to biti teška borba sa Celticom i Aberdeenom. No, želimo naslov, kao i plasman u grupnu fazu Europske lige.”, poručio je bivši kapetan Osijeka.

Čekaju ga pune tribine…

“Ma vjerujte, to će mi biti puno lakše nego igrati pred njih tisuću ili dvije. Osjetio sam već taj Ibrox, ma ništa, baš nikakav video ne može dočarati tu atmosferu koju osjetite s terena. Svi pjevaju na tribinama, od klinaca do starijih žena sa 70 godina. Atmosfera je čudesna, a mnogi tvrde kako je na Ibroxu ona bolja nego na većini engleskih stadiona.”, naglašava Borna.

🆕💪 Straight to work for Borna Bariŝić. pic.twitter.com/EA1zlm5Lka — Rangers Football Club (@RangersFC) August 7, 2018

Osijek bez njega

“To ćemo vidjeti, ali dobro smo startali u sezonu. Pobijedili Hajduk i Rudeš, otvorili prvenstvenu sezonu pobjedama i sada će sve biti puno lakše. Igrat će se samo na dva kolosijeka, biti fokusiran na domaće izazove. Tu se želim zahvaliti svima iz kluba, treneru Zekiću koji me vratio iz Lokomotive i dao kapetansku traku, pa i Kohorti. Osijeku želim svu sreću, sada ću biti njihov najveći navijač, uostalom tamo su sve moji prijatelji.”

Trebao u Kijev, završio u Glasgowu

“U posljednjih godinu dana sam doživio svakakve stvari, propali su mi neki transferi, pa sam se onda i ozlijedio u krivom trenutku. Počeo sam se pitati zašto se to baš sve meni događa, ali sada vidim kako se sve isplatilo. Dočekao sam svojih ‘pet minuta’, sada sam presretan”, završio je Barišić.