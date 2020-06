BARCINA NULA NA SANCHEZ PIZJUANU IZAZVALA POTRESE U MOMČADI: Čitava Katalonija bruji o nevjerojatnoj izjavi ikone Barcelone; ‘To pokazuje pravu situaciju u momčadi’

Bile su to vruće izjave, dane čim je utakmica završila na terenu

Remi Seville i Barcelone sinoć na stadionu Sanchez Pizjuan (0:0) teško je pao u redovima katalonskog giganta. Toliko da su pale i neke teške riječi, te je Gerard Piqué iznenadio sve uvjeravajući na kraju utakmice da s takvom igrom Barca neće osvojiti La Ligu, piše madridska Marca.

“Bile su to vruće izjave, dane čim je utakmica završila na terenu, što odražava situaciju koju momčad doživljava. Središnji bek također je želio dati dvostruko značenje u odnosu na suđenje koje kao idu na ruku Realu, ali stvarnost je ta da momčad Barçe ne djeluje dobro, neovisno o sudačkom tretmanu”, ističe Marca.

Ništa od promjene igre Barcelone na bolje

Leo Messi odavno je rekao da igranje kao prije pauze nije dovoljno za osvajanje Lige prvaka. Svi su očekivali promjenu u momčadi što se tiče igre, koja je imala priliku iskoristiti više vremena za treniranje, poboljšati igru ​​i razumjeti što trener stvarno želi.

Prve dvije utakmice su dale dobre rezultate, ali ne i dobru igru. Na Mallorci je Barcelona sve brzo riješila golom Artura Vidala, no ne treba zaboraviti da je bilo trenutaka kada je Mallorca imala Barçu na pladnju. Protiv Leganésa je momčad pobijedila s 2:0, ali susret se nije mogao riješiti dok Messi nije zabio nepravedni penal, pišu Španjolci.

A da nije bilo Ter Stegena, madridska momčad Leganes bi napredovala u prvim minutama igre. Nije to bio sjajan susret Katalonaca, a ovog petka momčad nije započela loše susret.

Imala je dobrih prvih pola sata u kojima je Barcelona dobro disala i radila presing, te imala i kontrolu lopte. Problem je što nisu mogli odraziti dobru igru ​​na semaforu, toj što nisu materijalizirali dominaciju golom.

Jalovi pokušaji Barcelone protiv Seville

Ne samo zato što nisu postigli gol, već i zato što nisu bili u stanju stvoriti jasan povod za to, tj priliku. Bili su to tek jalovi pokušaji izvana, bilo u akcijama u igri ili u prekršajima na Messiju. Luis Suárez je samo imao dobru šansu i to je bilo to od Barcelone protiv Seville.

Rezultat je na kraju taj da Barca četvrti put sa Setiénom na klupi ostaje neoznačena daleko od kuće, nešto na što Barcelona nije navikla. Jasan razlog koji potiče pesimizam među odsjajima ove velike momčadi, stoji u tekstu Marce.

Zanimljiva situacija dogodila se i krajem prvog dijela kad je Messi poludio na braniča Seville Diega Carlosa te ga je napao i odgurnuo. Carlos je teatralno pao na pod, ali nije za ovo Argentinac kažnjen kartonom.