Prokomentirao je isključenje koje je zaradio u drugom poluvremenu

Nogometaši Barcelone propustili su ogromnu priliku zasjesti nakon dugo vremena na čelo Primere jer su u 33. kolu Primere izgubili na Nou Campu od Granade s 1-2.

Kada je Messi u 23. minuti doveo Katalonce u vodstvo, činilo se da će Barca za bod preteći Atletico i pet kola prije kraja postali najveći favorit za osvajanje naslova prvaka.

No, tako nisu igrači Granade koji su u drugom poluvremenu napravili preokret. Prvo je u 63. minuti Darwin Machis poravnao, a minutu nakon toga trener Barcelone Ronald Koeman je isključen zbog prigovaranja sucu.

“Ne razumijem tu odluku. Kažu da sam bio nepristojan prema četvrtom sucu, ali nisam rekao ništa loše. Nisam ga vrijeđao. To je nevjerojatno. Međutim ako četvrti sudac želi biti u centru pažnje… Nešto sam rekao, ali uz puno poštovanje. On mi je odgovorio na ne tako lijep način. On nije pokazao poštovanje prema meni. Ako stave u izvještaj nešto što nisam rekao, morat ću nešto poduzeti”, poručio je Nizozemac nakon utakmice.

Marca je objavila kako je Koeman zaradio isključenje zbog riječi: ‘Kakav lik’. To je bio navodno bio njegov odgovor četvrtom sucu koji ga je upozoravao na učestalo prigovaranje.

U 79. minuti Jorge Molina je pak postigao pobjednički gol za Andalužane, koji je Barcelonu ostavio na trećem mjestu s istim brojem bodova kao i Real, dok je Atletico ostao vodeći s dva boda više.

“Poraz smo doživjeli isključivo zbog nedostatka koncentracije u obrani. Kod prvog gola morali smo presjeći loptu i ostavljati manje prostora. U dvije utakmice nismo dobri defenzivno i to se ne smije događati. Ovo je težak udarac, ali moramo nastaviti dalje i potruditi se da slavimo u preostalim mečevima”.

“Razočarani smo. Već sutra počinjemo raditi i probat ćemo pobijediti u narednih pet utakmica. Moramo biti spremni za nedjelju i utakmicu protiv Valencije”, poručio je Koeman.

