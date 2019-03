BARCIN KOMEDIJAŠ ZABIO GOL PA SE SPRDAO S VLASTITIM TRENEROM: Pique je još jednom nasmijao čitavu Barcelonu

🔵🔴 @3gerardpique en directo en @partidazocope

➡️ Has vuelto a marcar… "Cuando veo a Luis Suárez un poco cansado, le digo al míster que me ponga de delantero, pero no confía en mí todavía 😂😂"#PartidazoCOPE pic.twitter.com/6IutuGXXys

— El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 13, 2019