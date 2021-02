Kad im već ne ide u prvenstvu, Barcelona je velike nade polagala u Kup kralja, no u prvoj utakmici nije mogla napraviti dobar rezultat protiv Seville, iako su nastupili u najboljem sastavu koji imaju na raspolaganju.

Momčad iz Andaluzije odnijela je pobjedu 2:0, a strijelac pogotka koji je zaključio utakmicu bio je bivši igrač Barcelone Ivan Rakitić. Nekadašnji hrvatski reprezentativac i standardni član Barcelonine udarne postave nije proslavio pogodak protiv svog bivšeg kluba, iako mu vjerojatno nitko ne bi zamjerio i da ga je proslavio.

Rakitića se Barcelona lagano odrekla proteklog ljeta i poslala ga u Sevillu za pišljivih milijun i pol eura. Pričalo se i o nekim bonusima, no svejedno je to neozbiljna cifra za itekako ozbiljnog igrača koji igra u itekako ozbiljnoj momčadi Seville, kako sam kaže, najboljoj u povijesti kluba.

Sevilla je u prvenstvu samo bod iza Barcelone, a vrlo je vjerojatno da će ih i nokautirati iz Kupa kralja. Rakitić je u ovoj momčadi Andalužana standardni član prvog sastava i vođa na terenu i izvan njega, prava klupska legenda.

[VIDEO] RAKITIĆ POTEZOM NAKON GOLA BARCELONI POKAZAO KAKAV JE ČOVJEK I SPORTAŠ: ‘Naravno da sam bio sretan, ali…’

No ne zadaje samo on glavobolje Barceloninim čelnicima i navijačima. Tu je i Luis Suarez koji dominira ligom u dresu Atletico Madrida. Urugvajac je trenutno najveći razlog zbog kojeg je Atletico na prvom mjestu španjolskog prvenstva.

La Liga top scorer Luis Suarez powers Atletico's title charge 🔥

Ivan Rakitic gives Sevilla a 2-0 lead in the Copa del Rey semi-final ✌

𝒥𝓊𝓈𝓉 𝐵𝒶𝓇𝒸𝑒𝓁𝑜𝓃𝒶 𝓉𝒽𝒾𝓃𝑔𝓈 pic.twitter.com/BNjm8LJblM

— Goal (@goal) February 10, 2021