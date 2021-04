Super agent Mino Raiola i otac najpoželjnijeg napadača današnjice, Erlinga Haalanda, snimljeni su u četvrtak u zračnoj luci u Barceloni. Kako javlja katalonski Sport tamo ih dočekao automobil kojeg je po njih poslao predsjednik Barcelone Joan Laporta. Isti dodaju kako je predsjednik kluba na dvosatnom sastanku istaknuo namjeru da dovedu Norvežanina.

Haaland je Barcelonina prva meta ovog ljeta, međutim u svojim redovima žele ga i brojni drugi klubovi koji u ovom trenutku financijsku i puno bolje stoje poput Real Madrida, PSG-a i Manchester Cityja.

Navijači Barcelone nade polažu u činjenicu da su Raiola i Laporta u dobrim odnosima te da bi do dogovora moglo doći unatoč financijskim poteškoćama kluba.

Mino Raiola is in Barcelona right now, true and 100% confirmed as Sport reported. He’s landed today after meeting with BVB in Dortmund in the last days to talk about Erling Haaland’s future. The race is open with many clubs involved, Barça too. Work in progress. 🔴🇳🇴 #FCB #Barça

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 1, 2021